Россия через год после ЧМ-2018: много новых людей, но есть вопросы
Станислав Черчесов огласил состав сборной на июньские матчи против Сан-Марино и Кипра. 30 игроков, которые понадобились Черчесову в этих встречах:
Мы сравнили состав команды с тем, что был на ЧМ-2018. Получили несколько важных выводов.
За год состав сильно поменялся
Из той команды, что поехала на ЧМ-2018, осталось всего одиннадцать человек: Лунев, Кудряшов, Семенов, Фернандес, Газинский, Головин, Зобнин, Миранчуки, Дзюба и Смолов.
Остальные либо завершили карьеру в сборной (как Акинфеев, Самедов, Жирков, Габулов, Игнашевич), либо не получили приглашение в команду (как Гранат, Смольников, Кузяев, Черышев, Дзагоев и Ерохин).
Черчесов омолодил состав
Средний возраст 23 футболистов, которые были в составе сборной на ЧМ-2018, допрыгнул до отметки 28,2 лет. Сейчас планка немного упала – 26,5 лет. Омоложение сборной можно объяснить несколькими причинами:
• В ней больше нет возрастных Габулова, Игнашевича, Жиркова, Акинфеева, Самедова.
• Сейчас в команде появилось много молодых игроков: Сорокин, Ахметов, Обляков, Бакаев, Баринов, Миранчуки, Чалов и Комличенко.
Сорокин – главный киллер топ-клубов этой весной и лучший бомбардир «Рубина» (6 голов) в сезоне. Не забывайте, что он играет в центре защиты.
Обляков и Ахметов определяют игру ЦСКА. Первый – лидер клуба по числу созданных голевых моментов для партнеров (в среднем он отдает за игру 5,3 передачи, после которых одноклубники могут забить). Ахметов – лучший в ЦСКА по точности передач (76% за игру).
Миранчуки давно стали постоянными гостями сборной. Бакаев помог «Арсеналу» впервые в истории клуба выйти в еврокубки. Баринов круто преобразился в этом сезоне (кстати, он уже вызывался в сборную). Чалов – один из главных бомбардиров РПЛ. А Комличенко выносит соперников в чемпионате Чехии.
Так что, если обсуждать вызов молодежь, то можно понять: все абсолютно логично. Станислав Черчесов после назначения на должность главного тренера сборной говорил, что будет вызывать тех, кто находится в лучшей форме. И Черчесов все еще следует выбранной стратегии.
Комличенко показал, что можно уехать за границу и играть в сборной
Пример отличный от случаев Рауша, Черышева и Нойштедтера. Они изначально играли за переделами РПЛ, когда их впервые вызвали в сборную. Комличенко же начинал в России, но из-за недостатка времени уехал в Чехию. И там стал звездой.
О Комличенко заговорили лишь в этом сезоне, когда он стал забивать за «Младу» космическое число голов (их было 27, благодаря этому он побил рекорд чешской лиги по числу голов за сезон). Тут же появились слухи об интересе из России и внимании Станислава Черчесова. Но Черчесов выжидал и не делал поспешных решений. За это время: а) Сборная и Комличенко подписались друг на друга в инстаграме; б) Он попал в расширенный список команды на июньские матчи. А потом и сам Черчесов вызвал его в основу.
К Черчесову все еще есть вопросы
Во-первых, почему вызван Нойштедтер? Сложно выглядеть хуже на фоне отвратительного сезона «Фенербахче», но у него это получилось. В 15 матчах «Фенера» в этом году Нойштедтер сыграл лишь в пяти. А вот его статистика в этих встречах: 1 автогол и 1 желтая карточка. Есть подозрение, что Нойштедтер вызван лишь для ротации. С учетом имеющихся центральных защитников (Джикия, Беляев, Семенов, Сорокин, Кудряшов) он может и не сыграть в июньских матчах вообще.
Во-вторых, почему в итоговый состав не попал Сутормин? Вообще, футболиста «Оренбурга» трудно прикрепить к какой-нибудь определенной позиции. Он может сыграть в нападении, на флангах полузащиты, уйти в центр. Весной в чемпионате он забил 4 гола (столько же, например, у Федора Челова). У условного Мирзова статистика за это же время хуже (3 очка по системе «гол+пас»).
В-третьих, где молодые ребята из «Краснодара»? Шапи и Игнатьев во второй части чемпионата на двоих забили 6 голов, отдали 3 голевые передачи, вывели клуб в ЛЧ, но их все равно нет в заявке сборной. Отсутствие Матвея Сафонова тоже вызывает вопрос. Сафонов весной пропускает 0,8 голов за матч, отражает 86% ударов, летящих в створ (статистика лучше, чем у Гилерме и Шунина). Есть подозрение, что голкипер «Краснодара» точно бы усилил вратарскую линию в этом составе.