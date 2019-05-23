Россия через год после ЧМ-2018: много новых людей, но есть вопросы

Мы сравнили состав команды с тем, что был на ЧМ-2018. Получили несколько важных выводов.

За год состав сильно поменялся

Из той команды, что поехала на ЧМ-2018, осталось всего одиннадцать человек: Лунев, Кудряшов, Семенов, Фернандес, Газинский, Головин, Зобнин, Миранчуки, Дзюба и Смолов.

Остальные либо завершили карьеру в сборной (как Акинфеев, Самедов, Жирков, Габулов, Игнашевич), либо не получили приглашение в команду (как Гранат, Смольников, Кузяев, Черышев, Дзагоев и Ерохин).

Черчесов омолодил состав

Средний возраст 23 футболистов, которые были в составе сборной на ЧМ-2018, допрыгнул до отметки 28,2 лет. Сейчас планка немного упала – 26,5 лет. Омоложение сборной можно объяснить несколькими причинами:

• В ней больше нет возрастных Габулова, Игнашевича, Жиркова, Акинфеева, Самедова.