Семин – король российского футбола. А руководство «Локомотива» – пример профессионализма
Конец лета 2016 года. «Локомотив» финишировал в прошлом сезоне на неудовлетворительном шестом месте, на финише проиграв «Спартаку» место в еврокубках. Да и вышло тогда довольно глупо – в матче против красно-белых «Локо» смотрелся лучше, но пропустил дважды и фактически убил себе весь сезон. Новый начался с четырех ничьих и десятого места к осени.
Юрий Семин вернулся в «Локомотив», но команду периодически лихорадило. По итогам девяти туров «Локо» рухнул аж в зону стыковых матчей с одной победой.
Прошло 2,5 года. «Локомотив» после нового прихода Семина:
- чемпион России
- двухкратный обладатель Кубка России
- двукратный участник Лиги чемпионов
Три главных трофея страны за столь короткий промежуток времени сделал человек, который за три года до этого тренировал «Габалу», «Мордовию» и «Анжи». Мы все прекрасно знаем заслуги Семина перед российским футболом, мы в курсе его шикарных достижений с «Локомотивом» и киевским «Динамо», но казалось, что уж в этом-то десятилетии русский футбол будут переворачивать или европейские тренеры или молодые отечественные специалисты.
Кто так думал – жестоко ошибался. Юрию Семину 72 года, а в России по-прежнему нет тренера лучше.
Успехи «Локомотива» – заслуга, конечно, не только его одного. Когда в клуб пришел не слишком известный управляющий Илья Геркус, многие, и автор этих строк в том числе, скептически относились к его деятельности. Геркус обратил пристальное внимание на работу с болельщиками, пригласил Дмитрия Лоськова, вернул Семина, казалось, в качестве громоотвода, команде же в тот момент не хватало по-настоящему классных исполнителей и вообще топовых футболистов в каждой из линий.
Они и не понадобились, чтобы выиграть чемпионство. Геркус создал условия, Семин начал вершить дела. Он вернул к жизни Фернандеша, мотивировал собиравшегося покидать команду Алексея Миранчука, сделал суперзащитника из списанного в «Рубине» Кверквелии, ужился с Денисовым и эмоционально совпал с Фарфаном, который бился еще и за место в заявке сборной Перу на ЧМ.
Руководство помогло тренеру перед Лигой чемпионов, совершив три серьезных трансфера, и они тоже сыграли свою роль. Крыховяк великолепен в центре поля, Хеведес уверен в обороне и даже забивал важные голы, Смолов адаптировался позже, но последние матчи проводит отлично. В самой ЛЧ был провал, зато дома – снова путевка в Лигу чемпионов (и с большей долей вероятности напрямую), да еще и выигранный Кубок. Каждый сезон Семина – пополнение трофейного кабинета. Потрясающе. Кто может из российских клубов похвастаться подобным сейчас?
«На их месте могли были быть мы», – знаменитую фразу сегодня процитирует не один болельщик «Спартака». Стартовая позиция у красно-белых была схожей – после чемпионского сезона в их руках был и Кубок (но сломить парфеновскую команду не вышло), и второе место, которое упустили в последнем туре. Они не смогли, а «Локо» смог. Перед ЛЧ (и первой, и второй после титула) укрепиться не смогли, а «Локо» смог и наверняка сможет еще.
А что самое главное? В разгар неудач в «Спартаке» как обычно все друг с другом разругались, а руководство выгнало тренера из клуба. Еще одна параллель: «Локомотив» уже практически с трофеем в кармане вдруг начал терять очки на финише прошлого сезона: три матча без голов и всего лишь два заработанных балла. Впереди матч с «Зенитом», где осечка грозит еще большими нервами в концовке, заодно все припоминают, что Семин с Геркусом, мягко говоря, не очень-то и ладят.
Выносить конфликт наружу, разбрасываться аудиозаписями, сыпать обвинениями, наконец, уволить тренера в такой ситуации – вполне себе обычное решение проблемы. Ну, как это делают в самом популярном клубе страны. Что сделали в «Локомотиве»? Продлили контракт с Семиным. Через день команда выиграла чемпионство. И провела очень приличный следующий сезон.
Руководство – браво, Юрий Палыч – уважуха. Нынешний «Локомотив» – еще одно подтверждение тезиса о том, что серьезная работа и профессиональное выполнение своих обязанностей обязательно принесет успех. Сейчас «Локо» – самая успешная команда России последнего времени. Кто бы мог подумать об этом тогда, в 2016-м, считая ее очки до зоны вылета.
Кубок России. Финал
Локомотив (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Баринов, 27.
«Локомотив»: Гилерме, Идову, Чорлука, Лысов, Баринов, Фернандеш, Крыховяк, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Тарасов, 67), Смолов.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Фидлер (Бавин, 84), Емельянов, Бумаль, Эль Кабир, Погребняк, Панюков (Араторе, 56), Ильин.
Предупреждения: Баринов, 40; Гилерме, 90+2 – Погребняк, 59; Меркулов, 83; Емельянов, 88.