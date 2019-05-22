Семин – король российского футбола. А руководство «Локомотива» – пример профессионализма

Три главных трофея страны за столь короткий промежуток времени сделал человек, который за три года до этого тренировал «Габалу», «Мордовию» и «Анжи». Мы все прекрасно знаем заслуги Семина перед российским футболом, мы в курсе его шикарных достижений с «Локомотивом» и киевским «Динамо», но казалось, что уж в этом-то десятилетии русский футбол будут переворачивать или европейские тренеры или молодые отечественные специалисты.

Кто так думал – жестоко ошибался. Юрию Семину 72 года, а в России по-прежнему нет тренера лучше.

Успехи «Локомотива» – заслуга, конечно, не только его одного. Когда в клуб пришел не слишком известный управляющий Илья Геркус, многие, и автор этих строк в том числе, скептически относились к его деятельности. Геркус обратил пристальное внимание на работу с болельщиками, пригласил Дмитрия Лоськова, вернул Семина, казалось, в качестве громоотвода, команде же в тот момент не хватало по-настоящему классных исполнителей и вообще топовых футболистов в каждой из линий.

Они и не понадобились, чтобы выиграть чемпионство. Геркус создал условия, Семин начал вершить дела. Он вернул к жизни Фернандеша, мотивировал собиравшегося покидать команду Алексея Миранчука, сделал суперзащитника из списанного в «Рубине» Кверквелии, ужился с Денисовым и эмоционально совпал с Фарфаном, который бился еще и за место в заявке сборной Перу на ЧМ.