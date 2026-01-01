Юрий Семин

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Футбол
Для Семина «Ростов» – вторая самая короткая работа в карьере. Меньше дней он проработал только в сборной Новой Зеландии
#Юрий Семин
Футбол
Семин провел с «Ростовом» семь матчей – выиграл только один. За восемь туров команда пропустила больше всех в РПЛ
#Юрий Семин
Футбол
Семин подал в отставку с поста главного тренера «Ростова». Он проработал два месяца
#Юрий Семин
Футбол
«Ростов» проиграл ЦСКА в первом домашнем матче Семина
#ЦСКА
Фигурное катание
«Ростов» сыграл вничью с «Химками» в первом матче Семина
#РПЛ
Футбол
⚡ Юрий Семин стал главным тренером «Ростова» после ухода Карпина
#Юрий Семин
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Добрый жест Семина: отдал серебряную медаль РПЛ пацану на трибуне. Тот пришел на матч в футболке «Юрий Палыч – наше все»
#Юрий Семин
Тест. Угадайте иностранного футболиста, о котором говорит Юрий Семин
#Юрий Семин
Только один тренер Европы старше Семина. Мы собрали топ-20 самых возрастных тренеров среди лучших лиг и всех сборных
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#Юрий Семин
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Разбираем новых боссов «Локомотива». Помощник губернатора Воронежской области и директор из ЦСКА
#Локомотив
Семин назвал его «продавцом обоев». Кто такой Лосюк – человек, который ищет для «Локо» иностранных футболистов
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#Андрей Лосюк
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«За полтора года ни разу не видел Семина на играх молодежки». Первое интервью Кикнадзе о буре в «Локо»
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#Василий Кикнадзе
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