Юрий Семин

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Футбол
Для Семина «Ростов» – вторая самая короткая работа в карьере. Меньше дней он проработал только в сборной Новой Зеландии
#Юрий Семин
Футбол
Семин провел с «Ростовом» семь матчей – выиграл только один. За восемь туров команда пропустила больше всех в РПЛ
#Юрий Семин
Футбол
Семин подал в отставку с поста главного тренера «Ростова». Он проработал два месяца
#Юрий Семин
Футбол
«Ростов» проиграл ЦСКА в первом домашнем матче Семина
#ЦСКА
Фигурное катание
«Ростов» сыграл вничью с «Химками» в первом матче Семина
#РПЛ
Футбол
⚡ Юрий Семин стал главным тренером «Ростова» после ухода Карпина
#Юрий Семин
Футбол
Семин трижды выигрывал Суперкубок России – рекорд среди тренеров. Семак брал Суперкубок с тремя клубами как игрок
#Суперкубок России
Футбол
Семин станет консультантом клуба, который создал блогер Евгений Савин
#Юрий Семин
Футбол
Только у двух тренеров в истории сборной России процент побед ниже, чем у Черчесова
#Станислав Черчесов
Футбол
Как менялось количество подписчиков «Локомотива» в соцсетях после объявления об уходе Семина – в одном твите
#Локомотив
Футбол
Семин анонсировал разговор с фанатами после 31 мая
#Юрий Семин
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Футбол
Фанаты «Локомотива» потребовали отставки руководства
#Локомотив
Футбол
Семин отказался от должности почетного главного тренера «Локомотива»
#Юрий Семин
Футбол
Семину предложили должность почетного главного тренера «Локомотива»
#Юрий Семин
Футбол
Семин ушел из «Локо». Новый главный тренер – Николич
#Локомотив
Футбол
Фанаты «Локомотива» выступили против ухода Семина. Клуб уже нашел ему замену
#Юрий Семин
Футбол
О чем думает Семин после победы над «Байером»? Правильно: о календаре РПЛ и Кубке России
#Юрий Семин
Футбол
«Балтика» представила матч с «Локомотивом» в стиле Mortal Kombat, изобразив Семина в виде Лю Канга
#Кубок России
Футбол
Газзаев, Семин и другие тренеры выступили в поддержку экс-главы «Сатурна». Его осуждают за координацию деятельности ОПГ
#Юрий Семин
Футбол
Странная цитата про Скрипалей и войну на Украине – так босс совета директоров Локо комментирует новый состав
#Юрий Нагорных