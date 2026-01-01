Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Экономика
Материалы
Технологии
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Футбол
Сборные
Клубы
Матчи
Календарь
Результаты
Материалы
Новости
Футболисты
Турниры
Таблица
Лига чемпионов
Славия Мозырь
Феликс Магат
Нолберто Солано
Юрий Жевнов
Динамо Минск
Нафтан
Слуцк
Джейкоб Лекхето
Рауль
Александер Чеферин
Марио Гетце
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Первая лига
Кубок PARI Премьер
Музыка
Материалы
Новости
География
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Космос
Материалы
ЧГК
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Политика
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Легкая атлетика
Материалы
Новости
Биатлон
Материалы
Новости
Водные виды
Материалы
Новости
Киберспорт
Материалы
Новости
Литература
Материалы
Медицина
Материалы
Новости
Волейбол
Материалы
Новости
Теннис
Материалы
Новости
Олимпиада
Материалы
Новости
Виды спорта
Расписание
Медали
Коронавирус
Материалы
Новости
Одежда
Материалы
Новости
Живопись
Материалы
Стендап
Материалы
Новости
Игры
Материалы
Ютуб и тв
Материалы
Еда
Материалы
Формула 1
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Одежда
Живопись
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Главная
Футбол
Тренер
Юрий Семин
Поделиться:
Юрий Семин
Поделиться:
Лента
Материалы
Новости
Футбол
Для Семина «Ростов» – вторая самая короткая работа в карьере. Меньше дней он проработал только в сборной Новой Зеландии
#Юрий Семин
Футбол
Семин провел с «Ростовом» семь матчей – выиграл только один. За восемь туров команда пропустила больше всех в РПЛ
#Юрий Семин
Футбол
Семин подал в отставку с поста главного тренера «Ростова». Он проработал два месяца
#Юрий Семин
Футбол
«Ростов» проиграл ЦСКА в первом домашнем матче Семина
#ЦСКА
Фигурное катание
«Ростов» сыграл вничью с «Химками» в первом матче Семина
#РПЛ
Футбол
⚡ Юрий Семин стал главным тренером «Ростова» после ухода Карпина
#Юрий Семин
Футбол
Семин трижды выигрывал Суперкубок России – рекорд среди тренеров. Семак брал Суперкубок с тремя клубами как игрок
#Суперкубок России
Футбол
Семин станет консультантом клуба, который создал блогер Евгений Савин
#Юрий Семин
Футбол
Только у двух тренеров в истории сборной России процент побед ниже, чем у Черчесова
#Станислав Черчесов
Футбол
Как менялось количество подписчиков «Локомотива» в соцсетях после объявления об уходе Семина – в одном твите
#Локомотив
Футбол
Семин анонсировал разговор с фанатами после 31 мая
#Юрий Семин
1
Футбол
Фанаты «Локомотива» потребовали отставки руководства
#Локомотив
Футбол
Семин отказался от должности почетного главного тренера «Локомотива»
#Юрий Семин
Футбол
Семину предложили должность почетного главного тренера «Локомотива»
#Юрий Семин
Футбол
Семин ушел из «Локо». Новый главный тренер – Николич
#Локомотив
Футбол
Фанаты «Локомотива» выступили против ухода Семина. Клуб уже нашел ему замену
#Юрий Семин
Футбол
О чем думает Семин после победы над «Байером»? Правильно: о календаре РПЛ и Кубке России
#Юрий Семин
Футбол
«Балтика» представила матч с «Локомотивом» в стиле Mortal Kombat, изобразив Семина в виде Лю Канга
#Кубок России
Футбол
Газзаев, Семин и другие тренеры выступили в поддержку экс-главы «Сатурна». Его осуждают за координацию деятельности ОПГ
#Юрий Семин
Футбол
Странная цитата про Скрипалей и войну на Украине – так босс совета директоров Локо комментирует новый состав
#Юрий Нагорных