Станислав Черчесов
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Юрий Семин
Олег Романцев
Георгий Ярцев
Россия
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#Станислав Черчесов #Футбол #Россия #Лига наций #Юрий Семин #Олег Романцев #Георгий Ярцев

Только у двух тренеров в истории сборной России процент побед ниже, чем у Черчесова

19 ноября, 03:05

Матц с Сербией (0:5) стал для Черчесова 49-м на работе в России. Его процент побед установился на отметке 40,8%. В сравнении с другими тренерами в истории сборной это один из самых низких показателей: 

Антитоп-5:

При этом Черчесов занимает второе место по продолжительности работы в сборной. У него 49 матчей и 1560 дней. Больше только у Романцева – 60 матчей и 1972 дня. 

С Черчесовым Россия:

  • Вышла в четвертьфинал ЧМ.
  • Не вышла из группы на Кубке конфедераций.
  • Дважды стала второй в Лиге наций.
  • Отобралась на Евро.
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