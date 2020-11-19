Только у двух тренеров в истории сборной России процент побед ниже, чем у Черчесова

Матц с Сербией (0:5) стал для Черчесова 49-м на работе в России. Его процент побед установился на отметке 40,8%. В сравнении с другими тренерами в истории сборной это один из самых низких показателей:

Антитоп-5:

Юрий Семин – 42,8%

Георгий Ярцев – 42,1%

Станислав Черчесов – 40,8%

Борис Игнатьев – 40%

Анатолий Бышовец – 0%.

При этом Черчесов занимает второе место по продолжительности работы в сборной. У него 49 матчей и 1560 дней. Больше только у Романцева – 60 матчей и 1972 дня.

С Черчесовым Россия: