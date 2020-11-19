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Россия
Только у двух тренеров в истории сборной России процент побед ниже, чем у Черчесова
19 ноября, 03:05
Матц с Сербией (0:5) стал для Черчесова 49-м на работе в России. Его процент побед установился на отметке 40,8%. В сравнении с другими тренерами в истории сборной это один из самых низких показателей:
Антитоп-5:
- Юрий Семин – 42,8%
- Георгий Ярцев – 42,1%
- Станислав Черчесов – 40,8%
- Борис Игнатьев – 40%
- Анатолий Бышовец – 0%.
При этом Черчесов занимает второе место по продолжительности работы в сборной. У него 49 матчей и 1560 дней. Больше только у Романцева – 60 матчей и 1972 дня.
С Черчесовым Россия:
- Вышла в четвертьфинал ЧМ.
- Не вышла из группы на Кубке конфедераций.
- Дважды стала второй в Лиге наций.
- Отобралась на Евро.
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