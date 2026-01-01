Олег Романцев

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Футбол
Карпин – шестой тренер сборной России, который совмещает работу с клубом
#Россия
Футбол
Черчесов сравнялся с Хиддинком по количеству побед со сборной России. Больше только у Романцева
#Станислав Черчесов
Футбол
Романцев госпитализирован после инфаркта. Сейчас он в реанимации
#Олег Романцев
Футбол
Только у двух тренеров в истории сборной России процент побед ниже, чем у Черчесова
#Станислав Черчесов
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История Цымбаларя – главного таланта России 90-х. За что его все любили, в чем его магия, что не получилось и почему так рано ушел
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#Илья Цымбаларь
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Романцев попал в больницу с инфарктом. Перенес операцию и шутит о рекордах: «Лежу под шестью капельницами»
#Олег Романцев
Итоги России в отборе на Евро – через цифры. Внутри много рекордов
#Россия
Каким был футбол 20 лет назад. Фотохроника
#Лига чемпионов
Ночи расшифровок, посиделки на кухне, борщ в Тарасовке – так создаются автобиографии
#Олег Романцев
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