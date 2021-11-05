История Цымбаларя – главного таланта России 90-х. За что его все любили, в чем его магия, что не получилось и почему так рано ушел

Илья Цымбаларь – суперзвезда и душа эпохи. Старшие помнят: с ним штамповались чемпионства, ковался образ непобедимого «Спартака», а Лига чемпионов еще ассоциировалась с чем-то приятным. Младшие – греются эстетикой его левой ноги, пересматривая подборку голов на ютубе и слушая байки старших.

Цымбаларь взломал футбол, но без «Спартака» после 30 лет потерялся и быстро кончился: не прижился в «Локо», завершил в «Анжи», не стал европейской звездой. Цымбаларь не вырос в большого тренера и два последних года провел без работы. Его карьера – путь от величия до молчаливого заката.

Этот текст – внешняя среда и внутренний мир Цымбаларя через воспоминания сына, близких футболистов, журналистов. Как он мыслил и сочинял. Почему скрывал переживания. Чему учил. Где не справился. И как вдохновлял.

Чувство вины, скрытые слезы после смерти мамы и мнение: «Лучше 50 лет прожить как тигр, чем 90 как осел»

Это произошло 28 декабря 2013 года в Одессе. В тот день Илья Цымбаларь поехал поздравлять племянника с Новым годом – в дом, где родился и рос до момента, пока не уехал в спортивный интернат в Киеве.

Во сне у него остановилось сердце. Одним из первых рядом оказался сын Сергей:

«Часов в 10 позвонил племянник и сказал: «Не знаю, как, но просто остановилось сердце». Мы с мамой сразу приехали. Я ее не пускал туда, пока не приедет скорая и не заберет. Все эти дни еще держался, потому что большая часть на меня легла: занимался похоронами, все заказывал. Не хотели отмечать Новый год. Мы собрались семьей, вышли на Думскую площадь, постояли часик, посмотрели на небеса и поехали домой».

Младший сын Олег Цымбаларь находился в Москве. Его монолог для «Гола» о том дне и последнем разговоре с отцом:

«Это была ночь. У меня случился психоз. На нервах сказал, что это бред, что он просто спит. У меня с отцом были особые отношения – не как отец и сын, а дружеские. Личными моментами мог поделиться только с ним. Самый близкий друг.

Бросил трубку. Купил билет и первым рейсом полетел в Одессу. Был сплошной туман, когда ничего не понимаешь, никого и ничего не видишь. Это страшно. Была мгновенная смерть. Когда оторвался тромб – все: уже что ни делай, человека тяжело спасти.