Тарибо Уэст

Дата рождения
26 марта 1974 г.
Достижения
Олимпийский чемпион 1996 года
Лента
Материалы
Материалы
История Цымбаларя – главного таланта России 90-х. За что его все любили, в чем его магия, что не получилось и почему так рано ушел
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#Илья Цымбаларь
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