Николай Писарев

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Футбол
Онопко, Писарев и Кафанов вошли в штаб сборной России по футболу
#Россия
Футбол
«Нет времени на раскачку». Писарев подтвердил, что войдет в тренерский штаб Карпина в сборной России
#Валерий Карпин
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Разбираем штаб Карпина в сборной России. Что это за испанцы? Зачем там нужен Писарев? В чем секрет важности Кафанова?
#Валерий Карпин
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