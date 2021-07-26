Онопко, Писарев и Кафанов вошли в штаб сборной России по футболу

Валерий Карпин объявил состав штаба России на матчи квалификации ЧМ-2022.

Николай Писарев – бывший главный тренер молодежной сброной России.

Виктор Онопко – бывший тренер ЦСКА.

Виталий Кафанов, Луис Мартинес, Джонатан Альба – тренеры «Ростова».

Карпин совмещает работу в «Ростове» и сборной. Он объяснил, что не успеет на все матчи чемпионата России для просмотра игроков. Ему помогут помощники – Онопко и Писарев.

При Карпине Россия проведет семь матчей в отборе к чемпионату мира. Ближайший пройдет 1 сентября против Хорватии, последний – 14 ноября тоже против Хорватии.