Детали назначения Карпина в сборную России: совмещает с клубом до декабря, берет помощников из «Ростова»

Валерий Карпин стал новым главным тренером сборной России. Детали этого назначения:

🎲 Полгода Карпин будет совмещать работу в «Ростове» и в сборной России – до 31 декабря 2021 года. До этого времени у него подписан первый контракт со сборной.

🎲 Дальше возможно продление контракта. Есть даже дата подписания нового соглашения – 26 июля 2021 года. Это случится при выходе России на ЧМ-2022.

🎲 Назначение Карпина было объявлено в момент стартового свистка в матче «Ростов» – «Динамо». Карпин смотрел этот матч с трибун. Он отбывает дисквалификацию.

🎲 Почему все так торопились: президент РФС Дюков обещал, что назначение тренера произойдет до официального старта сезона РПЛ. Обещание выполнено.