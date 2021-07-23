Детали назначения Карпина в сборную России: совмещает с клубом до декабря, берет помощников из «Ростова»
Валерий Карпин стал новым главным тренером сборной России. Детали этого назначения:
🎲 Полгода Карпин будет совмещать работу в «Ростове» и в сборной России – до 31 декабря 2021 года. До этого времени у него подписан первый контракт со сборной.
🎲 Дальше возможно продление контракта. Есть даже дата подписания нового соглашения – 26 июля 2021 года. Это случится при выходе России на ЧМ-2022.
🎲 Назначение Карпина было объявлено в момент стартового свистка в матче «Ростов» – «Динамо». Карпин смотрел этот матч с трибун. Он отбывает дисквалификацию.
🎲 Почему все так торопились: президент РФС Дюков обещал, что назначение тренера произойдет до официального старта сезона РПЛ. Обещание выполнено.
Сергей Егоров написал в телеграм-канале, что помощником Карпина в сборной станет Виталий Кафанов. Он работает старшим тренером в «Ростове». Луис Мартинес будет тренером по физподготовке, а тренером-аналитиком – Джонатан Альба. Журналисты «БИЗНЕС Online» пишут в канале «Инсайдлар», что Кафанов не пошел бы в сборную при Бердыеве.
Россия идет на втором месте в отборочной группе на ЧМ-2022. Сборная набрала шесть очков за три весенних матча. Это было еще при Черчесове. Тогда Россия проиграла Словакии, но выиграла у Словении и Мальты. Отборочный турнир в группах на ЧМ-2022 завершается уже в ноябре, стыковые матчи будут уже весной. Лидер группы попадает напрямую, вторая команда – в стыки.
Поэтому контракт с Карпиным и подписан до декабря. Календарь матчей сборной России:
- 1 сентября. Россия – Хорватия
- 4 сентября. Кипр – Россия
- 7 сентября. Россия – Мальта
- 8 октября. Россия – Словакия
- 11 октября. Словения – Россия
- 11 ноября. Россия – Кипр
- 14 ноября. Хорватия – Россия
Opta Ivan напоминает игровую статистику Валерия Карпина в сборной России. Он провел 72 матча и забил 17 голов. Карпин завершил карьеру в сборной в 2003 году, игровую карьеру вообще – в 2005-м. Потом тренировал «Спартак», «Мальорку», «Торпедо Армавир» и «Ростов». В «Ростове» Карпин работает с 2017 года. В феврале 2020 года он продлил контракт на пять лет.
Карпин не был единственным кандидатом на роль главного тренера сборной России. Станислав Черчесов был уволен 8 июля. Потом назывались фамилии Лева, Кунца и Бердыева. Лев по-прежнему находится без работы. Кунц тренирует футбольную сборную Германии на Олимпиаде-2020. Бердыев приезжал в Москву, но больше о нем ничего не слышно.
Еще за два дня до назначения Валерий Карпин комментировал слухи о переговорах с РФС. По инсайдам именно факт совмещения был главным в переговорах по Карпину в сборной России. Из «Ростова» он уходить не хотел. До увольнения Черчесова вообще говорил, что не хочет возглавлять сборную России: «Зачем? У меня контракт с «Ростовом». Готовимся к сезону».
Теперь же Карпин не отрицал сам факт переговоров, но бесился из-за формулировок: «Прочитал о том, что выдвинул условие – и эта формулировка важнее сути. Мне бы хотелось, чтобы на эту тему высказался официальный представитель РФС и дал ответ на вопрос: «Выдвигал ли Карпин хоть одно условие, да или нет?»