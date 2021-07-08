Несмотря на провал на Евро, в увольнении Черчесова есть странности. Кажется, сначала он оставался

У Черчесова был действующий контракт, а Дюков говорил, что нельзя просто так увольнять

Здесь просто цитата Александра Дюкова:

«Результаты нашего выступления на чемпионате Европы по футболу неудовлетворительные. Поставленная задача по выходу из группы не выполнена.

При этом считаю, что делать кадровые выводы по горячим следам неправильно. Большое спасибо болельщикам за поддержку, особенно тем, кто сегодня смог быть на матче в Копенгагене».

Дюков сказал это 22 июня. Получается, мнение РФС изменилось спустя 16 дней? Плюс у Черчесова был контракт до декабря 2022-го. А инсайдер Сергей Егоров говорил, что в его соглашении была опция автоматического продления, если бы Россия вышла в плей-офф ЧМ-2022.

Про Черчесова, кстати, говорил и Владимир Путин:

«То, что и сборная по хоккею у нас не отличилась, а тем более сборная по футболу, – это, безусловно, факт, который не может остаться незамеченным. В таких случаях, как обычно (здесь нет ничего личного), везде так происходит. Просто нужно подумать о том, что было сделано позитивного теми людьми, которые отвечали за работу сборных, и, видимо, вместе с ними подумать о том, что нужно изменить сейчас, имею в виду и кадровую составляющую, причем и в футболе, и в хоккее. И двигаться дальше, не посыпая голову пеплом, но рассчитывая на лучшее».

На что повлиял технический комитет РФС?

30 июня медиаполе полоснула новость: технический комитет РФС одобрил Черчесова на должность тренера сборной на отбор к ЧМ. Что такое техком и саму новость – это мы разобрали здесь:

Черчесов останется – как это было. Что такое технический комитет? Какие данные тренеры показали чиновникам? И почему они опять говорят про ужесточение лимита?

В техком входят некоторые влиятельные люди нашего футбола (например, Симонян, Гаджиев, Гершкович) и даже сам Черчесов. Гаджиев даже говорил, что вопрос об увольнении Черчесова не обсуждался.

Сейчас – ситуация-опровержение решению техкома.