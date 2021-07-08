Несмотря на провал на Евро, в увольнении Черчесова есть странности. Кажется, сначала он оставался
Станислав Черчесов уволен из сборной России. Но Голландия уволила Франка Де Бура спустя день после провала сборной. РФС же подождал 17 дней. С одной стороны, увольнение Черчесова – логичное событие. С другой стороны, есть много странностей.
У Черчесова был действующий контракт, а Дюков говорил, что нельзя просто так увольнять
Здесь просто цитата Александра Дюкова:
«Результаты нашего выступления на чемпионате Европы по футболу неудовлетворительные. Поставленная задача по выходу из группы не выполнена.
При этом считаю, что делать кадровые выводы по горячим следам неправильно. Большое спасибо болельщикам за поддержку, особенно тем, кто сегодня смог быть на матче в Копенгагене».
Дюков сказал это 22 июня. Получается, мнение РФС изменилось спустя 16 дней? Плюс у Черчесова был контракт до декабря 2022-го. А инсайдер Сергей Егоров говорил, что в его соглашении была опция автоматического продления, если бы Россия вышла в плей-офф ЧМ-2022.
Про Черчесова, кстати, говорил и Владимир Путин:
«То, что и сборная по хоккею у нас не отличилась, а тем более сборная по футболу, – это, безусловно, факт, который не может остаться незамеченным. В таких случаях, как обычно (здесь нет ничего личного), везде так происходит. Просто нужно подумать о том, что было сделано позитивного теми людьми, которые отвечали за работу сборных, и, видимо, вместе с ними подумать о том, что нужно изменить сейчас, имею в виду и кадровую составляющую, причем и в футболе, и в хоккее. И двигаться дальше, не посыпая голову пеплом, но рассчитывая на лучшее».
На что повлиял технический комитет РФС?
30 июня медиаполе полоснула новость: технический комитет РФС одобрил Черчесова на должность тренера сборной на отбор к ЧМ. Что такое техком и саму новость – это мы разобрали здесь:
Черчесов останется – как это было. Что такое технический комитет? Какие данные тренеры показали чиновникам? И почему они опять говорят про ужесточение лимита?
В техком входят некоторые влиятельные люди нашего футбола (например, Симонян, Гаджиев, Гершкович) и даже сам Черчесов. Гаджиев даже говорил, что вопрос об увольнении Черчесова не обсуждался.
Сейчас – ситуация-опровержение решению техкома.
На общее восприятие Черчесова повлиял рейтинг зарплат – он получает больше тренеров сборных, которые нас обыграли
Перед началом Евро-2020 Sports.ru опубликовал рейтинг зарплат всех тренеров, которые поехали на чемпионат Европы. Станислав Черчесов с 2,5 млн евро в год занимает 5 место в топе.
Сравнение с участниками группы, в которой играла Россия:
- Роберто Мартинес (Бельгия) – 1,2 млн евро.
- Каспер Юлманд (Дания) – 0,27 млн.
- Маркку Канерва (Финляндия) – 0,19.
В группе Россия обыграла только Финляндию. Плюс было два поражения, от Бельгии и Дании – их тренеры суммарно получают в год меньше Черчесова.
Сборная и РФС молчали в неподходящий момент
Вспомним первые дни после вылета России с Евро. Вообще же ничего не было, согласитесь. Сборная прилетела в Москву, где ее никто не встречал, где ее от журналистов отгородили ОМОНом. Дальше – никаких комментариев (кроме тех, что были после матча с Данией) ни от футболистов, ни от тренеров не было.
РФС тоже не выдал ничего особенного – представители говорили неопределенностями, некоторые ссылались на предстоящий ИСПОЛКОМ. Молчание нарушил Станислав Черчесов своей пресс-конференцией. И отсюда вытекает следующая странность.
Кажется, своей пресс-конференцией Черчесов испортил свой статус для РФС
Мы ждали от Станислава Черчесова достойных ответов на вопросы о провале на Евро. А получили кучу сравнений, афоризмов и ответов-уходов от темы. Про сравнению с войной, про «работа проделана от и до», про «войско, которое оставлять не привык». Уверенный и сильный морально тренер превратился в разобранного сотрудника, который стал объектом мемов.
«Кличко взял на себя ответственность за это интервью». Черчесов выступил – все страдают и ничего не понимают
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Василий Уткин после пресс-конференции Черчесова писал: «Насколько могу судить, вопрос об отставке Черчесова решен. Его публичные выступления в корне изменили ситуацию.
До своих высказываний он был тренер ЧМ-2018, которому нужна была поддержка в трудной ситуации.
Теперь же он в первую очередь токсичный сотрудник, которого придется защищать, заново утверждая в общественном мнении; причем все эти проблемы Черчесов навлек на себя сам, а его поддержка растратит и без того сомнительный ресурс доверия самого РФС.
Сложно представить себе ситуацию, при которой Черчесов не будет уволен на следующей неделе».
Со стороны действительно кажется: Черчесов сам загнал себя в тупик и потерял контроль над негативным фоном.