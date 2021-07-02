Станислав Черчесов
Евро-2020
Россия
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#Станислав Черчесов #Евро-2020 #Россия

«Кличко взял на себя ответственность за это интервью». Черчесов выступил – все страдают и ничего не понимают

2 часа назад

Станислав Черчесов дал конференцию, где объяснял провал России на Евро и свое будущее в команде. По ссылке ниже – главные цитаты:

«Мы не «Дом 2», чтобы все вам показывать». Первое интервью Черчесова после Евро

Формулировки получались очень сложными, противоречивыми и странными, поэтому сейчас весь интернет шутит и пытается понять: о чем вообще говорил Черчесов?

Все фото: zumapress / global look press
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«Мы не «Дом 2», чтобы все вам показывать». Первое интервью Черчесова после Евро
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