Станислав Черчесов
Евро-2020
Россия
«Кличко взял на себя ответственность за это интервью». Черчесов выступил – все страдают и ничего не понимают
2 часа назад
Станислав Черчесов дал конференцию, где объяснял провал России на Евро и свое будущее в команде. По ссылке ниже – главные цитаты:
«Мы не «Дом 2», чтобы все вам показывать». Первое интервью Черчесова после Евро
Формулировки получались очень сложными, противоречивыми и странными, поэтому сейчас весь интернет шутит и пытается понять: о чем вообще говорил Черчесов?
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