«Кличко взял на себя ответственность за это интервью». Черчесов выступил – все страдают и ничего не понимают

Станислав Черчесов дал конференцию, где объяснял провал России на Евро и свое будущее в команде. По ссылке ниже – главные цитаты:

«Мы не «Дом 2», чтобы все вам показывать». Первое интервью Черчесова после Евро

Формулировки получались очень сложными, противоречивыми и странными, поэтому сейчас весь интернет шутит и пытается понять: о чем вообще говорил Черчесов?