«Мы не «Дом 2», чтобы все вам показывать». Первое интервью Черчесова после Евро
Евро-2020 продолжается, но Россия уже давно вылетела. Теперь – время оценок выступления России и работы Станислава Черчесова. Технический комитет РФС свое мнение сказал: признал выступление неудовлетворительным, но рекомендовал оставить Черчесова. На следующей неделе пройдет Исполком РФС – именно он все решит окончательно.
Черчесов останется – как это было. Что такое технический комитет? Какие данные тренеры показали чиновникам? И почему они опять говорят про ужесточение лимита?
Контракт Черчесова в сборной действует до окончания ЧМ-2022. Сам он еще в послематчевых комментариях на Евро-2020 несколько раз обещал, что расскажет обо всех решениях и объяснится по своей работе. 2 июля он провел пресс-конференцию, где подробно высказался о выступлении сборной на Евро-2020. Мы собрали все основные цитаты.
«Мы занимаемся непростым государственным делом»
Говорил ли об уровне игроков на заседании технического комитета?
Цитата с сокращениями: «Кроме удивления это не может ничего вызвать. Про футболистов я вообще ни одного слова не сказал. Просто изложил подготовку, какой она была, на примере нескольких игроков высказал. Слова других членов технического комитета приплюсовали мне. Это абсолютно неправильная информация. Про футболистов не было ни одного слова».
Уходит ли из сборной?
Черчесов никуда не уходит. Сам он об отставке не объявил и считает, что выполняет государственную задачу. Черчесов работает в сборной России с августа 2016 года. Во время пресс-конференции он долго однозначно не отвечал на вопрос о собственном уходе из сборной. Зато выдал такую мысль (для удобства мы ее тоже сократили):
«Мы занимаемся непростым государственным делом. Считаю, что это государственная должность, которую надо исполнять. Меня никто сюда не приглашал. Это назначение, которое не обсуждается. Это приказ к исполнению. Если тебя зовут и говорят, что это надо сделать – моя задача дать добро. Каждый из нас – солдат своей страны. Мне дали задание, я его выполняю. Получается, что скоро уже пять лет».
Черчесов еще не встречался с президентом РФС Дюковым. Он называет именно его непосредственным руководителем. «Я роль выполняю, которую надо выполнять правильно. В отставку подавать или нет – мы спокойно, по-деловому, решим. На этом пока остановимся. Детального разговора с руководством не было», – сказал Черчесов.
Почему не удалось повторить успех ЧМ-2018?
Черчесов рассказал о подготовке перед чемпионатом мира. Тогда команда проводила товарищеские матчи с качественными соперниками. Еще Черчесов равномерно смотрел за всеми игроками и делал по ним выводы. Перед чемпионатом Европы был период, когда он не видел команду десять месяцев. Из-за этого возникли проблемы, которые решались.
Еще Черчесов сказал об итогах Евро: «Работа признана неудовлетворительной. Я бы возразил. Работа и результат разнятся. Работа была выполнена. Почему не удалось повторить? Потому что абсолютно четко понимаю, ранее говорил на техкоме: если мы физически были готовы, то чтобы эти кондиции дали результат, нужен кураж».
Откуда у сборной проблемы с психологией в важных матчах?
1) «Большой турнир оказывает определенное давление, когда у тебя игроки, которых до конца не знаешь, тогда сложно все ноты знать и правильно играть».
2) «Психологов в команде у меня не будет. Или не будет психолога, который сам никогда не играл на чемпионатах Европы и не был на чемпионатах мира».
Почему на Евро не поехали Гильерме и Смолов?
Черчесов сказал по Гильерме, что дело в матчах высокого накала. Матч с Бельгией проходил на стадионе, где Гильерме уже пропускал от нее четыре мяча и шесть – от «Зенита». Черчесов считает, что Шунин выручал чаще и больше. Часть цитаты о Гильерме: «Когда критика шла, мы его не трогали. Нам нужен вратарь, который должен выручать в определенных моментах».
По Смолову – дело в других форвардах. Смолов давно не был в сборной, а сложилось трио нападающих. Они друг друга дополняют. Черчесов сказал: «Был выбор между Соболевым и Смоловым. Заболотный – вне конкуренции». Он признал, что Смолов заслужил вызов в сборную. Но он не справился бы с ролью запасного в сборной России – это показал ЧМ-2018.
Черчесов сделал отсылку к посту в инстаграме Смолова, когда он отреагировал на попадание в резервный список. Он считает, что это могло случиться на чемпионате Европы.
Как проходит процесс омоложения?
Черчесов рассказал, что Сафонов, Дивеев, Мухин, Соболев и другие игроки получили важный опыт на Евро-2020. Он поможет им в отборе на ЧМ-2022. Мухин был лучшим почти на каждой тренировке, поэтому и играл. Черчесову обидно, что из состава вылетели Мостовой (коронавирус) и Захарян (болезнь).
«Чтобы вот так на кнопку нажимать, чтобы как на компьютере перевернулось – так в футболе не бывает. Должен проходить естественный процесс. Если бы ритм не нарушился отборочный. Но он нарушился. И в этом цейтноте мы должны находить правильные решения, чтобы быть конкурентоспособными».
Что будет дальше с возрастными игроками команды?
Цитата по «Чемпионату»: «С Жирковым я вчера разговаривал, его состояние улучшается. С Кудряшовым тоже пока непонятно, у него нет клуба. Непонятно, что с Дзюбой – продолжит ли он карьеру в сборной. У нас есть опытные футболисты, которые могут принять то или иное решение. Для Жиркова, например, я всегда находил слова, чтобы оставить его у нас».
Запоминающиеся цитаты Станислава Черчесова
- «Свое войско оставлять на поле боя я не привык. Воевать – значит воевать».
- «Я не из тех, кто занимается алиби».
- «Снимите эти маски. Я не больной. У меня «Спутник V» есть».
- «Мы не «Дом 2», чтобы все вам показывать».
- «У велосипедистов есть термин «набрать наглый ход». И мы его набрали, были на этой волне, прошли отбор. Из-за пандемии и переноса Евро этот ход приостановился».
- «Ни к одному из игроков во время Евро у меня претензий не было. Никто ни разу не опоздал, слишком воспитанными быть не надо, иногда надо быть хулиганом».
- «Разбора полетов у нас и не будет. Мы на земле».
Утратил ли Дзюба лидерские качества?
«Лидерские качества он не утратил. Если бы это произошло, я бы увидел. Мы не можем разбрасываться такими игроками». Черчесов рассказал, что Дзюба провел определенный цикл работы. Дальше все зависит только от его желания играть в сборной. Перед Бельгией Дзюба настраивал и мотивировал команду. Так, как это делал и лидер венгерской сборной Салаи.
Что надо знать о выступлении сборной России на Евро-2020
📝 Россия играла в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Единственная победа – матч с Финляндией (1:0). Сборная России заняла последнее место в группе.
📝 За три матча на турнире Россия забила только два гола. Алексей Миранчук и Артем Дзюба – авторы этих мячей. В матче с Данией Дзюба реализовал пенальти.
📝 Разница мячей у сборной России на Евро-2020 – 2:7. В матче с Бельгией (0:3) в воротах играл Антон Шунин, против Финляндии и Дании – Матвей Сафонов.
📝 У сборной были проблемы с травмами. Федор Кудряшов пропустил два матча группового этапа, но сыграл с Данией. Юрий Жирков травмировался в игре с Бельгией.
📝 Такой результат России на Евро – привычный итог. Сборная всего один раз выходила из группы на чемпионатах Европы. Это было в 2008-м, когда получила бронзу.
📝 Станислав Черчесов зарабатывает в сборной России 2,5 миллиона евро в год. Только Лев, Дешам, Саутгейт и де Бур получают больше. Дальше 1/8 финала Евро-2020 прошла лишь Англия Саутгейта.
📝 Россия получила 10,75 миллиона евро призовых за выступление на Евро-2020. Это официальные бонусы от УЕФА. Бонусов от РФС не будет – их предусмотрели только за выход из группы.
📝 Сборная России проиграла при Черчесове уже 20 матчей. Статистика за 2021 год: четыре победы, ничья, три поражения. Следующие игры пройдут в сентябре – в квалификации на ЧМ-2022.
2) «Психологов в команде у меня не будет. Или не будет психолога, который сам никогда не играл на чемпионатах Европы и не был на чемпионатах мира».
Хрень какую-то сморозил про психологов, сыгравших на ЧЕ, ЧМ.
По ходу он не в курсе, откуда они берутся.
Посморел статистику матчей Черчесова в Финальных стадиях крупных международных турниров - это печаль. При этом, ЧМ - 1 матч, ЧЕ - 2 матча.