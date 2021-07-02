«Мы не «Дом 2», чтобы все вам показывать». Первое интервью Черчесова после Евро

Почему не удалось повторить успех ЧМ-2018?

Черчесов рассказал о подготовке перед чемпионатом мира. Тогда команда проводила товарищеские матчи с качественными соперниками. Еще Черчесов равномерно смотрел за всеми игроками и делал по ним выводы. Перед чемпионатом Европы был период, когда он не видел команду десять месяцев. Из-за этого возникли проблемы, которые решались.

Еще Черчесов сказал об итогах Евро: «Работа признана неудовлетворительной. Я бы возразил. Работа и результат разнятся. Работа была выполнена. Почему не удалось повторить? Потому что абсолютно четко понимаю, ранее говорил на техкоме: если мы физически были готовы, то чтобы эти кондиции дали результат, нужен кураж».

Откуда у сборной проблемы с психологией в важных матчах?

1) «Большой турнир оказывает определенное давление, когда у тебя игроки, которых до конца не знаешь, тогда сложно все ноты знать и правильно играть».

2) «Психологов в команде у меня не будет. Или не будет психолога, который сам никогда не играл на чемпионатах Европы и не был на чемпионатах мира».

Почему на Евро не поехали Гильерме и Смолов?

Черчесов сказал по Гильерме, что дело в матчах высокого накала. Матч с Бельгией проходил на стадионе, где Гильерме уже пропускал от нее четыре мяча и шесть – от «Зенита». Черчесов считает, что Шунин выручал чаще и больше. Часть цитаты о Гильерме: «Когда критика шла, мы его не трогали. Нам нужен вратарь, который должен выручать в определенных моментах».

По Смолову – дело в других форвардах. Смолов давно не был в сборной, а сложилось трио нападающих. Они друг друга дополняют. Черчесов сказал: «Был выбор между Соболевым и Смоловым. Заболотный – вне конкуренции». Он признал, что Смолов заслужил вызов в сборную. Но он не справился бы с ролью запасного в сборной России – это показал ЧМ-2018.

Черчесов сделал отсылку к посту в инстаграме Смолова, когда он отреагировал на попадание в резервный список. Он считает, что это могло случиться на чемпионате Европы.