РФС
Евро-2020
Станислав Черчесов
Россия
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#РФС #Евро-2020 #Россия #Станислав Черчесов

Черчесов останется – как это было. Что такое технический комитет? Какие данные тренеры показали чиновникам? И почему они опять говорят про ужесточение лимита?

4 минуты назад

Прошло почти 10 дней с момента вылета сборной России с Евро-2020. Напомним, на групповом этапе Россия выиграла лишь один матч (против Финляндии – 1:0) и проиграла бельгийцам и датчанам с общим счетом 1:7. С такими результатами Россия заняла четвертое место в группе.

Сейчас технический комитет РФС провел заседание, на котором обсудил выступление сборной на Евро.

Что такое технический комитет РФС и кто туда входит

На официальном сайте РФС значение техкома описано так:

«Технический комитет курирует вопросы научно-методической деятельности в области футбола, присвоения спортивных званий и почетных спортивных званий и консультирует Исполком (Бюро Исполкома) по указанным вопросам, осуществляет анализ выступления сборных команд Российской Федерации по футболу, разрабатывает и представляет в Исполком на утверждение научно-методическую документацию, в том числе связанную с подготовкой футболистов и обучением тренеров, а так же представляет в Исполком (Бюро Исполкома) на утверждение списки лучших футболистов по итогам спортивного сезона».

В случае сборной России и ее выступления на Евро-2020 можно назвать задачу техкома проще: он анализирует ее игру, результаты и представляет пути решения возникших проблем. Дальше эту информацию техком передает на обсуждение в Исполком РФС.

В состав технического комитета РФС входят:

  • Никита Симонян (председатель, первый вице-президент РФС).
  • Андрей Лексаков (заместитель председателя, подкомитет по сборным командам).
  • Андрей Власов (подкомитет по сборным командам).
  • Михаил Гершкович (подкомитет по сборным командам).
  • Борис Игнатьев (подкомитет по сборным командам).
  • Александр Мирзоян (подкомитет по сборным командам).
  • Сергей Морозов (подкомитет по сборным командам).
  • Марина Щенникова (подкомитет по образовательной деятельности в области футбола).
  • Гаджи Гаджиев (подкомитет по образовательной деятельности в области футбола).
  • Юрий Баскаков (подкомитет по образовательной деятельности в области футбола).
  • Ирина Баранова (ответственный секретарь, подкомитет по образовательной деятельности в области футбола).
  • Сергей Симкачев (ответственный секретарь, подкомитет по сборным командам).

И внимание: в этот комитет входит Станислав Черчесов. Он – член подкомитета по сборным командам.

Что говорил техком на своем заседании

О выступлении России на Евро

«Техком РФС признал, как и сам Черчесов, работу главного тренера неудовлетворительной, поскольку команда заняла четвертое место в группе».

О причинах провала России на Евро

«Основной проблемой признали уровень наших футболистов. Мы отстаем и тактически, и технически. Главный тренер сумел их вывести на физически хороший уровень, но уровень мастерства не позволил конкурировать. Плюс, Черчесов это тоже отметил, не было самоотдачи как на чемпионате мира. В этом, может, и есть вина тренера, но все члены техкома выразили поддержку, пожелали удачи в отборочном чемпионате мира».

О работе Станислава Черчесова в сборной

«Техком выразил доверие Станиславу Саламовичу и пожелал ему удачи на посту главного тренера сборной».

Гаджиев добавил: «Вопрос увольнения не обсуждался. Обсуждалась тема, что нужно готовить лучше игроков. Мы в этом плане отстаем, клубы сдают на европейских турнирах. Позиции сдаем на всех фронтах. Среди 500 лучших игроков – только полтора россиянина. У нас не бесталанный народ, но нужно готовить лучше».

Борис Игнатьев: «Технический комитет сформулировал мнение о дальнейшей работе Черчесова. Сборная России 1 сентября будет играть с Хорватией. У нового тренера не будет возможности для ознакомительной работы. Нет оснований полагать, что другой человек сделает лучше. Во-первых, состояние всего нашего футбола не на самом высоком уровне. А во-вторых, новому тренеру не хватит времени даже на то, чтобы просто познакомиться с командой».

О лимите на легионеров

Здесь не очень ясно. Потому что Никита Симонян в разговоре с журналистом Сергеем Егоровым сказал, что техком поддержал ужесточение лимита. Другой член техкома РФС Михаил Гершкович опроверг эти слова.

Что говорит сам Черчесов

«В функциональном плане команда была готова хорошо, и цифры это объективно показывают. Но это лишь один из ключевых аспектов подготовки футбольной команды. Как я сказал сегодня на заседании, возможно, сборной не хватило куража и эмоций, которые помогли бы игрокам раскрепоститься и проявить свои лучшие качества».

Означает ли это, что Черчесов останется в сборной?

Вообще не факт. Техком РФС анализирует результаты в данном случае сборной на Евро-2020, выявляет проблемы и дает рекомендации. Но прямо повлиять на позицию Черчесова в сборной он не может. Этот вопрос решит Исполком РФС, который состоится на следующей неделе. И, безусловно, на нем члены собрания рассмотрят доклад техкома.

Кто входит в Исполком? Если коротко, то все ведущие персонажи РФС: Александр Дюков (президент РФС), Евгений Гинер, Сергей Прядкин (президент РПЛ), Сергей Галицкий, Рустем Сайманов, Леонид Федун, Ашот Хачатурянц (председатель Судейского комитета РФС) и другие. Полный список членов Исполкома РФС вы можете посмотреть тут.

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Все фото: Maksim Konstantinov, dpa, SVEN SIMON/Global Look Press
А мы уже ответили на вопрос по теме Черчесова:
Черчесов точно должен уйти?
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