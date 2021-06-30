Черчесов останется – как это было. Что такое технический комитет? Какие данные тренеры показали чиновникам? И почему они опять говорят про ужесточение лимита?
Прошло почти 10 дней с момента вылета сборной России с Евро-2020. Напомним, на групповом этапе Россия выиграла лишь один матч (против Финляндии – 1:0) и проиграла бельгийцам и датчанам с общим счетом 1:7. С такими результатами Россия заняла четвертое место в группе.
Сейчас технический комитет РФС провел заседание, на котором обсудил выступление сборной на Евро.
Что такое технический комитет РФС и кто туда входит
На официальном сайте РФС значение техкома описано так:
«Технический комитет курирует вопросы научно-методической деятельности в области футбола, присвоения спортивных званий и почетных спортивных званий и консультирует Исполком (Бюро Исполкома) по указанным вопросам, осуществляет анализ выступления сборных команд Российской Федерации по футболу, разрабатывает и представляет в Исполком на утверждение научно-методическую документацию, в том числе связанную с подготовкой футболистов и обучением тренеров, а так же представляет в Исполком (Бюро Исполкома) на утверждение списки лучших футболистов по итогам спортивного сезона».
В случае сборной России и ее выступления на Евро-2020 можно назвать задачу техкома проще: он анализирует ее игру, результаты и представляет пути решения возникших проблем. Дальше эту информацию техком передает на обсуждение в Исполком РФС.
В состав технического комитета РФС входят:
- Никита Симонян (председатель, первый вице-президент РФС).
- Андрей Лексаков (заместитель председателя, подкомитет по сборным командам).
- Андрей Власов (подкомитет по сборным командам).
- Михаил Гершкович (подкомитет по сборным командам).
- Борис Игнатьев (подкомитет по сборным командам).
- Александр Мирзоян (подкомитет по сборным командам).
- Сергей Морозов (подкомитет по сборным командам).
- Марина Щенникова (подкомитет по образовательной деятельности в области футбола).
- Гаджи Гаджиев (подкомитет по образовательной деятельности в области футбола).
- Юрий Баскаков (подкомитет по образовательной деятельности в области футбола).
- Ирина Баранова (ответственный секретарь, подкомитет по образовательной деятельности в области футбола).
- Сергей Симкачев (ответственный секретарь, подкомитет по сборным командам).
И внимание: в этот комитет входит Станислав Черчесов. Он – член подкомитета по сборным командам.
Что говорил техком на своем заседании
О выступлении России на Евро
«Техком РФС признал, как и сам Черчесов, работу главного тренера неудовлетворительной, поскольку команда заняла четвертое место в группе».
О причинах провала России на Евро
«Основной проблемой признали уровень наших футболистов. Мы отстаем и тактически, и технически. Главный тренер сумел их вывести на физически хороший уровень, но уровень мастерства не позволил конкурировать. Плюс, Черчесов это тоже отметил, не было самоотдачи как на чемпионате мира. В этом, может, и есть вина тренера, но все члены техкома выразили поддержку, пожелали удачи в отборочном чемпионате мира».
О работе Станислава Черчесова в сборной
«Техком выразил доверие Станиславу Саламовичу и пожелал ему удачи на посту главного тренера сборной».
Гаджиев добавил: «Вопрос увольнения не обсуждался. Обсуждалась тема, что нужно готовить лучше игроков. Мы в этом плане отстаем, клубы сдают на европейских турнирах. Позиции сдаем на всех фронтах. Среди 500 лучших игроков – только полтора россиянина. У нас не бесталанный народ, но нужно готовить лучше».
Борис Игнатьев: «Технический комитет сформулировал мнение о дальнейшей работе Черчесова. Сборная России 1 сентября будет играть с Хорватией. У нового тренера не будет возможности для ознакомительной работы. Нет оснований полагать, что другой человек сделает лучше. Во-первых, состояние всего нашего футбола не на самом высоком уровне. А во-вторых, новому тренеру не хватит времени даже на то, чтобы просто познакомиться с командой».
О лимите на легионеров
Здесь не очень ясно. Потому что Никита Симонян в разговоре с журналистом Сергеем Егоровым сказал, что техком поддержал ужесточение лимита. Другой член техкома РФС Михаил Гершкович опроверг эти слова.
Что говорит сам Черчесов
«В функциональном плане команда была готова хорошо, и цифры это объективно показывают. Но это лишь один из ключевых аспектов подготовки футбольной команды. Как я сказал сегодня на заседании, возможно, сборной не хватило куража и эмоций, которые помогли бы игрокам раскрепоститься и проявить свои лучшие качества».
Означает ли это, что Черчесов останется в сборной?
Вообще не факт. Техком РФС анализирует результаты в данном случае сборной на Евро-2020, выявляет проблемы и дает рекомендации. Но прямо повлиять на позицию Черчесова в сборной он не может. Этот вопрос решит Исполком РФС, который состоится на следующей неделе. И, безусловно, на нем члены собрания рассмотрят доклад техкома.
Кто входит в Исполком? Если коротко, то все ведущие персонажи РФС: Александр Дюков (президент РФС), Евгений Гинер, Сергей Прядкин (президент РПЛ), Сергей Галицкий, Рустем Сайманов, Леонид Федун, Ашот Хачатурянц (председатель Судейского комитета РФС) и другие. Полный список членов Исполкома РФС вы можете посмотреть тут.