Черчесов останется – как это было. Что такое технический комитет? Какие данные тренеры показали чиновникам? И почему они опять говорят про ужесточение лимита?

Что говорил техком на своем заседании

О выступлении России на Евро

«Техком РФС признал, как и сам Черчесов, работу главного тренера неудовлетворительной, поскольку команда заняла четвертое место в группе».

О причинах провала России на Евро

«Основной проблемой признали уровень наших футболистов. Мы отстаем и тактически, и технически. Главный тренер сумел их вывести на физически хороший уровень, но уровень мастерства не позволил конкурировать. Плюс, Черчесов это тоже отметил, не было самоотдачи как на чемпионате мира. В этом, может, и есть вина тренера, но все члены техкома выразили поддержку, пожелали удачи в отборочном чемпионате мира».

О работе Станислава Черчесова в сборной

«Техком выразил доверие Станиславу Саламовичу и пожелал ему удачи на посту главного тренера сборной».

Гаджиев добавил: «Вопрос увольнения не обсуждался. Обсуждалась тема, что нужно готовить лучше игроков. Мы в этом плане отстаем, клубы сдают на европейских турнирах. Позиции сдаем на всех фронтах. Среди 500 лучших игроков – только полтора россиянина. У нас не бесталанный народ, но нужно готовить лучше».

Борис Игнатьев: «Технический комитет сформулировал мнение о дальнейшей работе Черчесова. Сборная России 1 сентября будет играть с Хорватией. У нового тренера не будет возможности для ознакомительной работы. Нет оснований полагать, что другой человек сделает лучше. Во-первых, состояние всего нашего футбола не на самом высоком уровне. А во-вторых, новому тренеру не хватит времени даже на то, чтобы просто познакомиться с командой».

О лимите на легионеров

Здесь не очень ясно. Потому что Никита Симонян в разговоре с журналистом Сергеем Егоровым сказал, что техком поддержал ужесточение лимита. Другой член техкома РФС Михаил Гершкович опроверг эти слова.