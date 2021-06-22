Черчесов точно должен уйти?

Россия проиграла Дании и вылетела с Евро-2020. Мы расстроены и злы. Не на кого-то конкретного. На сам исход. Но видим, что многие злы на кое-кого конкретного. Большинство считает: Черчесов сейчас должен уйти.

Сторона обвинения

• Последнее место в группе на Евро, два крупных поражения, разница голов – 2:7.

• Невыход из группы на Кубке конфедераций в 2017-м (ох, вспомнили).

• Падение в третью корзину при жеребьевке на ЧМ-2022.

• 0:5 с Сербией – самое крупное поражение со времен 1:7 от Португалии из далекого 2004-го.

• Из 11 тренеров сборной Черчесов девятый по набранным очкам за матч (1,51).

• Зарплата – 2,5 миллиона евро: только четыре тренера Евро зарабатывают больше.

• Провальные матчи. Из 57 игр при Черчесове было семь, когда Россия проиграла с разницей 3+ мяча.

• Часто слишком оборонительная игра и при этом безыдейная в атаке.

• Характер Черчесова: упрямство, иногда хамство и высокомерие.