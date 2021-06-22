Черчесов точно должен уйти?
Россия проиграла Дании и вылетела с Евро-2020. Мы расстроены и злы. Не на кого-то конкретного. На сам исход. Но видим, что многие злы на кое-кого конкретного. Большинство считает: Черчесов сейчас должен уйти.
Сторона обвинения
• Последнее место в группе на Евро, два крупных поражения, разница голов – 2:7.
• Невыход из группы на Кубке конфедераций в 2017-м (ох, вспомнили).
• Падение в третью корзину при жеребьевке на ЧМ-2022.
• 0:5 с Сербией – самое крупное поражение со времен 1:7 от Португалии из далекого 2004-го.
• Из 11 тренеров сборной Черчесов девятый по набранным очкам за матч (1,51).
• Зарплата – 2,5 миллиона евро: только четыре тренера Евро зарабатывают больше.
• Провальные матчи. Из 57 игр при Черчесове было семь, когда Россия проиграла с разницей 3+ мяча.
• Часто слишком оборонительная игра и при этом безыдейная в атаке.
• Характер Черчесова: упрямство, иногда хамство и высокомерие.
Сторона защиты
Вы сами видите, какой подбор игроков у этой сборной. Две основные характеристики этого состава: а) Кудряшов – самый железный у Черчесова; б) Семенов – важный игрок основы. Вот и все. На этом Евро у России 18-й по стоимости состав из 24 команд.
Такие реалии. Черчесов вызывает сильнейших. Сейчас нет даже условного Денисова, за которого ему можно предъявить.
Вратари. Без Акинфеева совсем печально. Виноват Черчесов, что Акинфеев завершил карьеру в сборной? Нет. Виноват, что ему нет достойной замены? Вроде тоже нет.
Сборная на своем месте. Когда Черчесов возглавлял ее в 2016-м – мы были 38-ми в рейтинге ФИФА. На каком месте сейчас? На 38-м. Все стабильно: Россия почти всегда обыгрывает тех, кто слабее. И почти всегда проигрывает более сильным. Так было и на этом Евро.
Есть важный момент. Черчесов контролирует раздевалку. Никто в команде не выступает против него. Футболисты говорят о доверии и уважении к нему. Так было после болезненных поражений и вылетов. Тренер, потерявший раздевалку и доверие игроков, точно должен уходить. Черчесов пока не потерял.
Суперважно, что он умеет добиваться результата. И обходиться без громких падений. Успех на чемпионате мира. Квалификация на Евро. Нормальные результаты в Лиге наций (за исключением Сербии).
На Евро мы еще увидели, что он не настолько упертый: готов экспериментировать и давать играть молодежи. Сафонов после первой игры сменил Шунина. Дивеев – Семенова. Миранчук две игры подряд выходил в старте. Либо Черчесов поменял взгляды, либо запаниковал. Но принципиальность точно ослабил.
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Этот текст – попытка взвесить. И задать вопросы. Черчесов все выжал из этой команды? Способна эта команда играть лучше и добиваться большего? Точно ли другой тренер поможет этому составу?
У вас есть однозначные ответы на эти вопросы? У нас – нет.