Вылет России не провал
Понимаю. Обидно. Неприятно. Даже неловко. Вылет − это всегда вылет. Тем более с двумя разгромами. Шлеп − и внутри сразу потягивается знакомое липкое чувство: вы лентяи, вы дураки, вы бессовестные миллионеры. Этот кривой, этого в отставку, а этого я вообще десять лет ненавижу. Сколько раз мы уже гоняли этот хтонический цикл. Сколько еще будем впереди.
Но давай чуть выдохнем и просто осмотримся.
Итак, что за сборная России приехала на этот Евро.
● Состав Дании на 119 млн дороже, чем наш. Это довольно теневая метрика силы, но все-таки: на рынке кадров датчане успешнее и ценятся выше.
● Всего четыре человека этой сборной играют вне РПЛ. То есть наш состав на 85% состоит из игроков домашней лиги. Столько же − у Италии. Чуть больше − у Англии. Но итальянские и английские чемпионаты − это высокая плотность конкуренции, мастерства, денег, кайфа. Русский чемпионат − это. Это понятно. Мы все равно тебя любим.
Почему это важно? Варясь в бульоне одной и той же среды, русские футболисты часто соревнуются только друг с другом. О мастерство и тонкости евробогатырей они напарываются либо пару раз в год, либо по редким праздникам.
● Россия начала Евро с основным защитником Андреем Семеновым. Вот его карьера:
- «Сокол»
- «Истра»
- «Носта»
- «СКА-Энергия»
- «Амкар»
- «Ахмат»
Основной защитник Семенов никогда не играл в еврокубках. Основной защитник Семенов ездил на ЧМ-2014 и ЧМ-2018. Сколько матчей он там сыграл? Ноль.
Основному защитнику Семенову уже 32 года.
Видел ли когда-нибудь основной защитник Семенов в деле бельгийского форварда Лукаку? Видел − два года назад он проиграл Бельгии 1:4, а Лукаку там забил и отдал. Видел ли когда-нибудь в деле бельгийского форварда Лукаку ты? Есть ли у тебя удивление, что основной защитник Семенов на фоне такого парня мог оступиться, занервничать, косякнуть? Злишься ли ты за него на это?
● Ок. Кроме Семенова есть другие. Они не вылезают из еврокубков. Как провели этот евросезон клубы, на чьих игроков опирается Россия-2021?
- «Зенит» − вылет из группы.
- «Локомотив» − вылет из группы.
- ЦСКА − вылет из группы.
- «Спартак» − незалет в группу.
● Может быть, весь класс делают те самые четыре легионера?
Миранчук. Сильная лига, сильная команда. Но в 2021 году в 18 матчах из 24 он выходил на замену. Еще в восьми не выходил совсем.
Головин. Сильная лига (посильнее нашей, камон), неплохой клуб. 11 из 24 игр в основе.
Черышев. Сильная лига, терпимый клуб. Но-раз: в 2021 году у него 12 матчей, из которых в пяти он выходил на замену. Но-два: в 2021 году до наступления Евро он сыграл за сборную ноль минут. На самом Евро, кстати, сыграл полчаса и запомнился только обратной заменой.
Кудряшов. 26 матчей за клуб в 2021 году. Из них 24 − в основе. Супер? Супер. Один нюанс − его клуб в этом сезоне занял 16-е место. В турецком чемпионате.
Похоже ли это на квартет звезд? Внушает ли тебе эта четверка уверенность и спокойствие?
● Как часто Россия вылетает из группы на чемпионатах Европы?
- Евро-1996. Вылет из группы. ❌
- Евро-2004. Вылет из группы. ❌
- Евро-2008. Полуфинал
- Евро-2012. Вылет из группы. ❌
- Евро-2016. Вылет из группы. ❌
- Евро-2020. Вылет из группы. ❌
Сегодня просто еще один день.
● Рейтинг сборных ФИФА. Согласен, по жизни коварная обманчивая штука − но в таких моментах дает оценку формы в небольшой временной период: то есть почти не учитывает фактор успеха трехлетней давности, зато показывает движение за где-то годик.
Где до старта турнира в этом рейтинге (если смотреть только зону Европы) была Россия?
1. Бельгия
2. Франция
3. Англия
4. Португалия
5. Испания
6. Италия
7. Дания
8. Германия
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Пока нет.
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13. Швеция
14. Польша
15. Австрия
16. Украина
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Все еще нет.
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19. Венгрия
20. РОССИЯ
21. Чехия
22. Шотландия
23. Финляндия
24. Северная Македония.
Угу. То есть по номинальной силе Россия на этом Евро − 20 из 24.
● Ладно-ладно. Что если номинальный класс просто не наша фишка? Что если мы хороши именно в неожиданных андердоговых запрыгиваниях? Как с Испанией в 2018-м, да-да-да?
Давай посчитаем, как мы играли с топ-сборными после той самой Испании.
- Германия. 0:3
- Бельгия. 1:3
- Бельгия. 1:4
- Бельгия. 0:3
Эх. Топ-сборным мы стабильно влетаем. Но с более-менее равными ребятами же всегда хороши? К сожалению, нет. Между ЧМ-2018 и Евро-2020 эта сборная России еще проигрывала Швеции, Швеции, Турции, Сербии, Словакии.
Если мы грубо поделим иерархию европейских сборных на три уровня: крутые, средние, слабые − то выяснится удивительная закономерность. Россия проиграла матчи всем крутым → Россия ровно и через раз хорошо бьется с середняками → Россия всегда побеждает слабых. Получается, что мы стабильны везде. Черчесов приучил, что его сборная знает свое место в пищевой цепи: не лезут на крутых, обмениваются победами с равными, стабильно берут свое на классе со слабыми.
На этом Евро получилось ровно то же самое. Мы сразу проиграли Бельгии. Мы без боли обыграли Финляндию. И мы чуть бодались, но проиграли Дании. Которая к крутым поближе, чем к середнякам (топ-8 рейтинга, все игроки в сильных лигах и т.д.).
Так что. Вылет России − это больно. Но вылет России − это нормально. Мы на четвертом месте − мы на своем месте. Наш уровень не выйти из группы на Евро. Наш уровень − попасть на Евро. Мы попали.
Лучшая мудрость русского футбола − это по-прежнему «Ваши ожидания − ваши проблемы».