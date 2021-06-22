Вылет России не провал

Понимаю. Обидно. Неприятно. Даже неловко. Вылет − это всегда вылет. Тем более с двумя разгромами. Шлеп − и внутри сразу потягивается знакомое липкое чувство: вы лентяи, вы дураки, вы бессовестные миллионеры. Этот кривой, этого в отставку, а этого я вообще десять лет ненавижу. Сколько раз мы уже гоняли этот хтонический цикл. Сколько еще будем впереди.

Но давай чуть выдохнем и просто осмотримся.

Итак, что за сборная России приехала на этот Евро.

● Состав Дании на 119 млн дороже, чем наш. Это довольно теневая метрика силы, но все-таки: на рынке кадров датчане успешнее и ценятся выше.

● Всего четыре человека этой сборной играют вне РПЛ. То есть наш состав на 85% состоит из игроков домашней лиги. Столько же − у Италии. Чуть больше − у Англии. Но итальянские и английские чемпионаты − это высокая плотность конкуренции, мастерства, денег, кайфа. Русский чемпионат − это. Это понятно. Мы все равно тебя любим.