Андрей Семенов

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В состав России на Евро-2020 вошли девять игроков 30+. Жирков – самый возрастной
#Россия
Футбол
Семенов получил первую красную в составе сборной. Перед этим он удалился в матче РПЛ
#Андрей Семенов
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