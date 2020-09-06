Почему Россия поплыла после 3:0 и чуть не упустила победу
Россия победила Венгрию со счетом 3:2 и ушла на перерыв с первым местом в группе Лиги наций. Следующие матчи сборной состоятся уже в октябре – тогда в соперниках будут Турция и эта же Венгрия. По таблице у России все хорошо, но в матче с Венгрией проявились проблемы. При счете 3:0 сборная пропустила два мяча и сделала конец игры максимально нервным.
Как вообще так получилось:
⚽️ Еще до первого гола Венгрии матч был равным. Сборная России забила три гола с трех первых ударов в створ ворот. Твиттер-аккаунт сборной даже обращал отдельное внимание на Гулачи: вратарь «Лейпцига» только играл в полуфинале ЛЧ, а теперь пропускает каждый удар. По общей статистике к концу матча Венгрия оказалась даже лучше:
⚽️ Тренер сборной Венгрии угадал с заменами. Уже в начале второго тайма на поле вышел Калмар из команды «Дунайска Стреда». В сезоне-2015/16 он даже мелькал в основе «Лейпцига». Именно Калмар ассистировал в моменте с первым голом. Потом вышел бомбардир Николич – и забил уже через три минуты.
⚽️ Лично для Андрея Семенова получился очень парадоксальный матч. Он сделал голевой пас в моменте с голом Оздоева. Он же сначала не дотянулся до мяча в моменте с первым голом, а потом не успел на дальнюю штангу к Николичу. Тот просто забежал в штрафную за спиной у Семенова и замкнул скидку. Так это было:
⚽️ Антон Миранчук в этой игре забил свой второй гол за сборную. Он был одним из самых активных игроков матча, а в пропущенных голах нашел причину из психологии: «У нас был переходный момент, когда могли забить еще один, но пропустили. Но такое бывает. Это больше психологический момент, постараемся исправить».
⚽️ Станислав Черчесов был жестче: «Играя на таком уровне, нельзя терять концентрацию. Мы ее потеряли и поплатились двумя голами. Так нельзя». При счете 3:2 у сборной России были моменты и для четвертого гола. Самый явный имел Жирков: убежал к воротам, но защитник догнал и в последний момент отобрал мяч.