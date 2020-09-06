Почему Россия поплыла после 3:0 и чуть не упустила победу

Россия победила Венгрию со счетом 3:2 и ушла на перерыв с первым местом в группе Лиги наций. Следующие матчи сборной состоятся уже в октябре – тогда в соперниках будут Турция и эта же Венгрия. По таблице у России все хорошо, но в матче с Венгрией проявились проблемы. При счете 3:0 сборная пропустила два мяча и сделала конец игры максимально нервным.

Как вообще так получилось:

⚽️ Еще до первого гола Венгрии матч был равным. Сборная России забила три гола с трех первых ударов в створ ворот. Твиттер-аккаунт сборной даже обращал отдельное внимание на Гулачи: вратарь «Лейпцига» только играл в полуфинале ЛЧ, а теперь пропускает каждый удар. По общей статистике к концу матча Венгрия оказалась даже лучше: