Кузяев уже месяц без клуба, но вышел в старте сборной и сделал ассист
1 августа у Далера Кузяева завершился контракт с «Зенитом». Перед этим он отыграл матч финала Кубка России, после – вообще не имел игровой практики. Станислав Черчесов вызвал Далера Кузяева в сборную России. Потом он рассказывал, что по тренировочному процессу тот ничем не отличается от других игроков сборной. Хотя в новом сезоне без Кузяева отыграли уже шесть туров.
Так Черчесов говорил о Кузяеве и Нойштедтере (тоже без клуба): «С каждым днем их состояние улучшается. Сегодня они участвовали в двусторонке, оба в хорошем состоянии. Если бы мы не знали, что они давно не тренировались вместе с командой, то и не догадались бы. У нас есть время правильно расставить все акценты. Но я доволен, как они отработали этот сбор».
В игре против Сербии Далер Кузяев вышел на замену на 80-й минуте. Тогда сборная вела в счете, а гол Дзюбы через минуту все решил окончательно. К матчу против Венгрии Черчесов изменил состав. Вместо Караваева (красиво забил в первом матче) на левом фланге обороны вышел Кудряшов. Кузяев тоже появился в старте, но слева в атаке.
Игра за сборную – это еще и реклама способностей Кузяева. Прямо сейчас он ведет переговоры с европейскими клубами. Одним из главных вариантов для Кузяева остается «Алавес». Об интересе этого клуба писал в телеграм-канале Нобель Арустамян. Он же рассказывал, что в России на Кузяева выходили «Краснодар» и «Спартак». Его личный приоритет – отъезд в Европу.
Далеру Кузяеву 27 лет. До прошлого сезона он регулярно выходил в старте «Ахмата» и «Зенита». В «Зените» Кузяев оказался еще в 2017 году, но в сезоне-2019/20 выпал из состава. Да, он провел 20 матчей в РПЛ, но среднее игровое время – всего 38 минут. «СЭ» писал, что «Зенит» предлагал Кузяеву новый контракт, но тот его отклонил.
Не все болельщики поняли вызов Кузяева в сборную. На это отвечал его отец: «Сын сейчас в очень хорошей форме, поэтому за него мы не переживаем. Сейчас уже тренировался под руководством персонального тренера, я с ним работаю и другие специалисты». Переговоры по контрактам с потенциальными клубами не помешали Кузяеву приехать в сборную одним из первых.
В твиттере из-за его выхода на поле против Венгрии – разрыв:
Кузяев ответил на это ассистом в моменте с первым голом:
Когда уже подпишет его кто-нибудь. Непонятно, с чем связана задержка.