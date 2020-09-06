Кузяев уже месяц без клуба, но вышел в старте сборной и сделал ассист

1 августа у Далера Кузяева завершился контракт с «Зенитом». Перед этим он отыграл матч финала Кубка России, после – вообще не имел игровой практики. Станислав Черчесов вызвал Далера Кузяева в сборную России. Потом он рассказывал, что по тренировочному процессу тот ничем не отличается от других игроков сборной. Хотя в новом сезоне без Кузяева отыграли уже шесть туров.

Так Черчесов говорил о Кузяеве и Нойштедтере (тоже без клуба): «С каждым днем их состояние улучшается. Сегодня они участвовали в двусторонке, оба в хорошем состоянии. Если бы мы не знали, что они давно не тренировались вместе с командой, то и не догадались бы. У нас есть время правильно расставить все акценты. Но я доволен, как они отработали этот сбор».

В игре против Сербии Далер Кузяев вышел на замену на 80-й минуте. Тогда сборная вела в счете, а гол Дзюбы через минуту все решил окончательно. К матчу против Венгрии Черчесов изменил состав. Вместо Караваева (красиво забил в первом матче) на левом фланге обороны вышел Кудряшов. Кузяев тоже появился в старте, но слева в атаке.