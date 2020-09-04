Россия
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Станислав Черчесов
Вячеслав Караваев
Зелимхан Бакаев
Антон Шунин
Сербия
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#Россия #Футбол #Лига наций #Станислав Черчесов #Сербия #Антон Шунин #Зелимхан Бакаев #Вячеслав Караваев

У Черчесова было три спорных решения по составу. За победу над Сербией – спасибо всем трем

04 сентября, 00:15

Россия победила Сербию 3:1. Откатываемся на пару часов назад, читаем стартовый состав.

Три главных вопроса по нему:

1. Почему в воротах Антон Шунин? Ведь сам Станислав Черчесов говорил, что Гильерме – номер один в сборной. А у Шунина – всего три игры, две из которых – в 2007-м и 2011-м. Или потому что стадион – динамовский?

2. Почему в старте Вячеслав Караваев, да еще и слева? Изначально он – правый защитник, но при Марио Фернандесе на эту позицию попасть нельзя, а слева и так есть кому играть. Караваев вообще всего однажды играл за сборную (против Кипра).

3. Зелимхан Бакаев тоже в составе – не слишком ли рискованно, учитывая, что сезон у него складывается очень неровно и в целом не так удачно. Мягко говоря, никто бы не удивился тому же Антону Миранчуку на этой позиции.

Черчесов может ничего не отвечать. Ответы на все вопросы – в игре:

1. У Шунина работы было не так много, но в конце он избавил команду от лишних нервов, когда спас после выхода один на один Джуричича. В пропущенном голе винить точно нельзя – там Митрович расстреливал ворота, а спасение в конце было ключевым – Сербия после этого уже точно бы не отыгралась.

2. Караваев забил безумный по красоте гол и сделал счет 2:0. Просто смотреть и восхищаться:

3. По Бакаеву оставались вопросы и к перерыву, когда он не забил в пустые ворота с нескольких метров. Зато после – заработанный пенальти, после которого Россия повела. И дальше еще и заработанный опасный штрафной.

Шунин вытащил важный момент, Караваев забил супергол, Бакаев заработал пенальти. Вопросов нет, Станислав Саламович.

Матч завершен
Россия
Дзюба 48
Караваев 69
Дзюба 81
3:1
Матч завершен
Сербия
Митрович 78
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: РФС
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Промахнулся по пустым, заработал пенальти. Весь нестабильный год Бакаева – в одной игре за сборную
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vladik12
04 сентября, 13:11

Сербы совсем не понравились. С такими исполнителями должны показывать гораздо большее.

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#Зелимхан Бакаев
#Вячеслав Караваев