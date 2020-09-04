У Черчесова было три спорных решения по составу. За победу над Сербией – спасибо всем трем

Три главных вопроса по нему:

1. Почему в воротах Антон Шунин? Ведь сам Станислав Черчесов говорил, что Гильерме – номер один в сборной. А у Шунина – всего три игры, две из которых – в 2007-м и 2011-м. Или потому что стадион – динамовский?

2. Почему в старте Вячеслав Караваев, да еще и слева? Изначально он – правый защитник, но при Марио Фернандесе на эту позицию попасть нельзя, а слева и так есть кому играть. Караваев вообще всего однажды играл за сборную (против Кипра).

3. Зелимхан Бакаев тоже в составе – не слишком ли рискованно, учитывая, что сезон у него складывается очень неровно и в целом не так удачно. Мягко говоря, никто бы не удивился тому же Антону Миранчуку на этой позиции.