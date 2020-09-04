У Черчесова было три спорных решения по составу. За победу над Сербией – спасибо всем трем
Россия победила Сербию 3:1. Откатываемся на пару часов назад, читаем стартовый состав.
Три главных вопроса по нему:
1. Почему в воротах Антон Шунин? Ведь сам Станислав Черчесов говорил, что Гильерме – номер один в сборной. А у Шунина – всего три игры, две из которых – в 2007-м и 2011-м. Или потому что стадион – динамовский?
2. Почему в старте Вячеслав Караваев, да еще и слева? Изначально он – правый защитник, но при Марио Фернандесе на эту позицию попасть нельзя, а слева и так есть кому играть. Караваев вообще всего однажды играл за сборную (против Кипра).
3. Зелимхан Бакаев тоже в составе – не слишком ли рискованно, учитывая, что сезон у него складывается очень неровно и в целом не так удачно. Мягко говоря, никто бы не удивился тому же Антону Миранчуку на этой позиции.
Черчесов может ничего не отвечать. Ответы на все вопросы – в игре:
1. У Шунина работы было не так много, но в конце он избавил команду от лишних нервов, когда спас после выхода один на один Джуричича. В пропущенном голе винить точно нельзя – там Митрович расстреливал ворота, а спасение в конце было ключевым – Сербия после этого уже точно бы не отыгралась.
2. Караваев забил безумный по красоте гол и сделал счет 2:0. Просто смотреть и восхищаться:
3. По Бакаеву оставались вопросы и к перерыву, когда он не забил в пустые ворота с нескольких метров. Зато после – заработанный пенальти, после которого Россия повела. И дальше еще и заработанный опасный штрафной.
Шунин вытащил важный момент, Караваев забил супергол, Бакаев заработал пенальти. Вопросов нет, Станислав Саламович.
Сербы совсем не понравились. С такими исполнителями должны показывать гораздо большее.