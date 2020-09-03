Звезды Сербии: Матич оплатил долги родного города, Ляйич не пел гимн, Тадич играл со сломанным носом
Райкович стал чемпионом мира, игнорируя клуб
В 2015 году 19-летний Предраг Райкович играл за «Црвену Звезду», которая в то время конфликтовала с сербской федерацией футбола. Клуб запретил Райквичу ехать на молодежный чемпионат мира U-20, но он не послушался. В итоге – стал лучшим вратарем турнира, а что еще круче – в качестве капитана привел Сербию к победе на этом ЧМ.
Райкович после этого уехал в «Маккаби», а сейчас играет за «Реймс». Почему стал голкипером – как-то рассказал Mozzart Sport: «В душе я всегда был им. Зачем бегать туда-сюда по полю, если можно просто падать?»
Матич оплачивает долги жителей в родной деревне
Неманья Матич рос и начинал играть в футбол в сербской деревне Врело, где проживают примерно полторы тысячи человек. Как стал знаменитым и богатым – начал делать жизнь жителей и самой деревни лучше.
- Помогал местному футбольному клубу и улучшал спортивные объекты.
- Построил в школе спортивную площадку.
- Отреставрировал местную древнюю церковь, улучшал место вокруг нее, например, сам ходил косить траву.
- Приезжая во Врело, спрашивал в местном магазине, какие у кого долги, и оплачивал их сам.
- По словам местных жителей, Матич даже гасил долги тех, кто задолжал в азартных играх.
О Врело он напомнил, когда удалил с формы изображение цветка мака в матче АПЛ. «Для меня это напоминание о том нападении, которое я пережил, будучи 12-летним мальчиком, живущим во Врело. Моя страна была разрушена бомбежкой в 1999 году», – написал Матич.
Отец Груйича забрал у сына паспорт и не пустил в «Ливерпуль»
История из декабря 2015-го. Марко Груйич тогда играл за «Црвену Звезду» и очень интересовал европейские клубы. Когда стало известно, что Груйич близок к переходу в «Ливерпуль», его отец дал мощное интервью.
Он сказал, что управляющие клубом остались без денег, поэтому давят на Груйича, чтобы он скорее подписал контракт. Давление оказывается и в раздевалке, где считали, что выплата долгов зависит от продажи.
«Паспорт Марко у меня, и я заявляю, что сын никуда не уйдет. Он стал чемпионом мира U-20, идет к завоеванию чемпионства с «Црвеной Звездой». Логично, что через год цена на него будет еще выше», – заявил отец, добавив, что АПЛ – не для Груйича.
Но ждали не год, а всего пару недель – в январе «Ливерпуль» объявил о покупке Груйича, хотя медобследование он прошел не без труда. У Груйича клаустрофобия, его еле уговорили пройти МРТ.
С АПЛ пока так и не сложилось – Груйич все это время скитался по арендам. «Ливерпулю» он принадлежит до лета 2023 года.
Душан Тадич больше часа играл за сборную со сломанным носом
Это было в матче квалификации к ЧМ-2018 против Уэльса. Получил сильный удар от Нила Тэйлора, нос кровоточил долго. Тадич даже и не подумал меняться: «Я почти не мог дышать, потерял много крови, но мне хотелось биться и приносить пользу. В Сербии так и говорят, что бы ты там ни сломал, надо дальше сражаться за команду. Нас учат быть сильными».
Семья с трудом досмотрела матч: отец Тадича сильно нервничал, мать плакала, их внуки хотели сами разобраться с Тэйлором в Уэльсе. Сам же Тадич был спокоен: «Было жестко, но обсуждать все это нет смысла».
Костич самоуверенно наболтал лишнего, и позже его клуб вылетел
В квалификации Лиги Европы Костич играл за «Гронинген» против «Абердина». В гостях – 0:0, Костич доволен: «Отличный результат, думаю, дома мы победим. 80% дела уже сделано».
Но в ответном матче «Гронинген» проиграл 1:2 и вылетел. Вингер «Абердина» Джонни Хэйс припомнил Костичу интервью: «Для нас это прозвучало неуважительно. Так что я был рад запихать им эти слова в глотку».
Ляйич дрался с тренером в клубе и ссорился в сборной
Дело давнее – май-2012, но запомнилось надолго. Сначала выступавший за «Фиорентину» Адем Ляйич саркастически поаплодировал заменившему его тренеру Делио Росси, а позже еще что-то сказал. После этих слов Росси кинулся бить Ляйича. Позже он сказал, что Ляйич оскорбил его мать по-сербски.
Игрок был отстранен до конца сезона, а тренер – уволен. В том же мае Ляйич отказался петь гимн Сербии перед игрой с Испанией, за что его убрал из состава тренер сборной Синиша Михайлович. Причины были личными, но Михайловича это не интересовало. А отец Ляйича сказал, что сын не пел, потому что не знал слов гимна.
Ляйич с Михайловичем все же поработали – уже в «Торино» четырьмя годами позже.
Митрович сбил албанский флаг с беспилотника и сорвал матч
В 2014 году рубились Сербия и Албания. Отношения между странами и так напряженные, а тут над полем пролетел квадрокоптер с албанским флагом.
Защитник Стефан Митрович сбил оттуда флаг, что спровоцировало драку сербов и албанцев. Матч был сорван, сербам засчитано поражение, на Евро в итоге поехали албанцы.
Милинкович-Савич – звезда, но его игнорировал Муслин
Сербский суперталант не сыграл ни минуты в квалификации к ЧМ-2018 и даже не вызывался. «Как для него не нашлось места в сборной Сербии? Мне стоит приехать на их тренировку и посмотреть на тех, кто вместо него. Что же там за феномены?» – поражался Алессандро Костакурта.
Славолюб Муслин вывел сборную Сербии на ЧМ, но звать Милинковича-Савича отказывался: в команде ему нет места. Позже в команде не стало и самого Муслина – сербская федерация его уволила. Он не хотел ставить молодых игроков – федерацию это не устраивало.
Милинкович-Савич заиграл в сборной дальше при Младене Крстаиче, но провалил чемпионат мира в России, зато окончательно утвердился в роли ключевого игрока «Лацио». Хотя в сборной пока ярко себя так и не проявил.
И еще немного красоты, если устали читать и хочется посмотреть что-то приятное.
Филипп Джуричич играл в прошлом сезоне за яркий «Сассуоло» – этот клуб выдавал концерт в каждой игре. 5+6 за сезон у самого Джуричича, например, вот такой классный ассист:
Играющий за «Фиорентину» Душан Влахович жутко расстроил Антонио Конте – не дал ему выиграть во Флоренции. При счете 0:1 – ответный гол с пробегом от своей половины. И с шикарным исполнением.
Дарко Лазович за «Верону» тоже забивает красиво. С таким-то бешеным ударом.
Матч Россия – Сербия в рамках Лиги наций пройдет в Москве 3 сентября. Начало – в 21:45.