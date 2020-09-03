Звезды Сербии: Матич оплатил долги родного города, Ляйич не пел гимн, Тадич играл со сломанным носом

Отец Груйича забрал у сына паспорт и не пустил в «Ливерпуль»

История из декабря 2015-го. Марко Груйич тогда играл за «Црвену Звезду» и очень интересовал европейские клубы. Когда стало известно, что Груйич близок к переходу в «Ливерпуль», его отец дал мощное интервью.

Он сказал, что управляющие клубом остались без денег, поэтому давят на Груйича, чтобы он скорее подписал контракт. Давление оказывается и в раздевалке, где считали, что выплата долгов зависит от продажи.

«Паспорт Марко у меня, и я заявляю, что сын никуда не уйдет. Он стал чемпионом мира U-20, идет к завоеванию чемпионства с «Црвеной Звездой». Логично, что через год цена на него будет еще выше», – заявил отец, добавив, что АПЛ – не для Груйича.

Но ждали не год, а всего пару недель – в январе «Ливерпуль» объявил о покупке Груйича, хотя медобследование он прошел не без труда. У Груйича клаустрофобия, его еле уговорили пройти МРТ.

С АПЛ пока так и не сложилось – Груйич все это время скитался по арендам. «Ливерпулю» он принадлежит до лета 2023 года.