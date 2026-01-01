Дарко Лазович

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У Милинковича-Савича и еще двух игроков Сербии обнаружен коронавирус. Они пропустят матч с Россией
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Звезды Сербии: Матич оплатил долги родного города, Ляйич не пел гимн, Тадич играл со сломанным носом
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