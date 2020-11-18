У Милинковича-Савича и еще двух игроков Сербии обнаружен коронавирус. Они пропустят матч с Россией

18 ноября в 22:45 по мск сборная Сербии на своем поле примет сборную России. За несколько часов перед матчем стало известно о проблемах с составом сербов. Положительный тест на коронавирус сдал Сергей Милинкович-Савич. Еще ковид нашли у Дарко Лазовича, Джордже Николича и физиотерапевта сборной.

Сербская Федерации футбола сообщила, что все инфицированные сейчас изолированы от команды.