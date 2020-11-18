Сербия
Лига наций
Футбол
коронавирус
Сергей Милинкович-Савич
Дарко Лазович
Джордже Николич
Россия
Поделиться:
Комментарии:
0
#Сербия #Футбол #Россия #коронавирус #Лига наций #Дарко Лазович #Джордже Николич #Сергей Милинкович-Савич

У Милинковича-Савича и еще двух игроков Сербии обнаружен коронавирус. Они пропустят матч с Россией

18 ноября, 14:41

18 ноября в 22:45 по мск сборная Сербии на своем поле примет сборную России. За несколько часов перед матчем стало известно о проблемах с составом сербов. Положительный тест на коронавирус сдал Сергей Милинкович-Савич. Еще ковид нашли у Дарко Лазовича, Джордже Николича и физиотерапевта сборной.

Сербская Федерации футбола сообщила, что все инфицированные сейчас изолированы от команды.

Матч завершен
Сербия
Радоньич 10
Йович 25
Влахович 41
Йович 45
Младенович 64
5:0
Матч завершен
Россия
Еще по теме:
Все о матче Сербия – Россия: где смотреть, что почитать, о чем знать
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Сербия
#Футбол
#Россия
#коронавирус
#Лига наций
#Дарко Лазович
#Джордже Николич
#Сергей Милинкович-Савич