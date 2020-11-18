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Все о матче Сербия – Россия: где смотреть, что почитать, о чем знать
3 часа назад
Сербия и Россия снова сыграют в Лиге наций. Первая встреча завершилась победой России – 3:1. Ответный матч начнется 18 ноября в 22:45.
Что нужно знать о матче:
- Для Юрия Жиркова это будет сотая за сборную.
- Россия до этого пять раз играла с Сербией: три победы и две ничьи.
- 16 ноября Матвей Сафонов сдал сомнительный тест на коронавирус. Он остался в Турции.
- Сейчас Россия лидирует в своей группе. Но у нее и у Венгрии по восемь очков. Матч с Сербией будет решающим с точки зрения расстановки в таблице. Венгрия играет с Турцией.
- «Первый канал» покажет прямую трансляцию матча. Начало в 22:40 по мск.
Что почитать:
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