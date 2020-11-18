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#Россия #Футбол #Лига наций #Юрий Жирков #Матвей Сафонов #Турция #Венгрия #Сербия

Все о матче Сербия – Россия: где смотреть, что почитать, о чем знать

3 часа назад

Сербия и Россия снова сыграют в Лиге наций. Первая встреча завершилась победой России – 3:1. Ответный матч начнется 18 ноября в 22:45.

Где смотреть матч Сербия – Россия

Сербия
-:-
Россия

Что нужно знать о матче:

  • Для Юрия Жиркова это будет сотая за сборную.
  • Россия до этого пять раз играла с Сербией: три победы и две ничьи.
  • 16 ноября Матвей Сафонов сдал сомнительный тест на коронавирус. Он остался в Турции.
  • Сейчас Россия лидирует в своей группе. Но у нее и у Венгрии по восемь очков. Матч с Сербией будет решающим с точки зрения расстановки в таблице. Венгрия играет с Турцией.
  • «Первый канал» покажет прямую трансляцию матча. Начало в 22:40 по мск.

официальный сайт РФС

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