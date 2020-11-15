Прямо сейчас сборная России – печаль. Серия без побед, личные ошибки и вынужденная ротация

Поражение в товарищеской игре против Швеции (1:2) . Там первый гол за сборную забил Соболев, но сделал это только в добавленное время. Главный момент – ошибка Сослана Джанаева. Он так неудачно играл за сборную товарищеские матчи, что пропустил в двух играх шесть голов.

Домашняя игра с Турцией в Лиге наций (1:1) . Яркий первый тайм с голом Антона Миранчука не запомнился из-за провала во второй половине. Турция не только забила ответный гол, но еще и перебила сборную России в два раза. Черчесов тогда выпустил Мостового на 20 минут, а потом сразу его заменил.