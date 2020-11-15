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#Россия #Футбол #Лига наций #Турция

Прямо сейчас сборная России – печаль. Серия без побед, личные ошибки и вынужденная ротация

вчера, 22:05
Александр Плеханов

РФС

Показатели сборной России в 2020 году:

✅ Победы – 2

➖ Ничьи – 3

❌ Поражения – 2

Номинально все не так плохо. Россия по-прежнему не потеряла шансы на первое место в группе Лиги наций, но перед матчем против Сербии имеет серию из плохих матчей. Сборная выиграла две сентябрьские игры у Сербии и Венгрии. Но провал начался уже со второго тайма венгерского матча, когда команда чуть не потеряла преимущество в три гола.

Почему Россия поплыла после 3:0 и чуть не упустила победу

Какие события происходили со сборной дальше:

Поражение в товарищеской игре против Швеции (1:2). Там первый гол за сборную забил Соболев, но сделал это только в добавленное время. Главный момент – ошибка Сослана Джанаева. Он так неудачно играл за сборную товарищеские матчи, что пропустил в двух играх шесть голов.

Домашняя игра с Турцией в Лиге наций (1:1). Яркий первый тайм с голом Антона Миранчука не запомнился из-за провала во второй половине. Турция не только забила ответный гол, но еще и перебила сборную России в два раза. Черчесов тогда выпустил Мостового на 20 минут, а потом сразу его заменил.

Нулевая ничья с Венгрией (0:0). Основной итог матча – возрастной состав. В старте вышли семь человек 31+. Так много возрастных футболистов Черчесов в этой Лиге наций еще не ставил. Игра с Венгрией повлияла на перспективы России в борьбе за первое место в группе. Преимущество в таблице осталось на уровне одного очка.

Официальный сайт РФС

Товарищеская игра с Молдавией (0:0). Георгий Джикия впервые попробовал роль капитана. Россия доминировала, но так и не забила. Слова Черчесова после матча: «Понятно, что в Турции будет другой футбол. С нежного футбола перейдем на другой. Лига наций, у нас будут изменения. Будем готовиться. А сегодня был контрольный матч, который дал пищу для размышлений».

Матч с Турцией (2:3) – в нескольких новостях:

Как Черчесов объяснял отсутствие побед перед этим матчем: «Понятно, что все мы ждем победы. Но ситуация бывает различной. На первый сбор в сентябре приехали все те, на кого мы рассчитывали. Тогда были две победы. А на прошедшем сборе у нас основные игроки выбывали. Джикия, Фернандес, Гильерме. Сейчас у нас футболисты выбыли».

Матч завершен
Турция
Караман 26
Ундер 32
Тосун 52
3:2
Матч завершен
Россия
Черышев 11
Кузяев 57
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