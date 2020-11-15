Прямо сейчас сборная России – печаль. Серия без побед, личные ошибки и вынужденная ротация
Показатели сборной России в 2020 году:
✅ Победы – 2
➖ Ничьи – 3
❌ Поражения – 2
Номинально все не так плохо. Россия по-прежнему не потеряла шансы на первое место в группе Лиги наций, но перед матчем против Сербии имеет серию из плохих матчей. Сборная выиграла две сентябрьские игры у Сербии и Венгрии. Но провал начался уже со второго тайма венгерского матча, когда команда чуть не потеряла преимущество в три гола.
Почему Россия поплыла после 3:0 и чуть не упустила победу
Какие события происходили со сборной дальше:
Поражение в товарищеской игре против Швеции (1:2). Там первый гол за сборную забил Соболев, но сделал это только в добавленное время. Главный момент – ошибка Сослана Джанаева. Он так неудачно играл за сборную товарищеские матчи, что пропустил в двух играх шесть голов.
Домашняя игра с Турцией в Лиге наций (1:1). Яркий первый тайм с голом Антона Миранчука не запомнился из-за провала во второй половине. Турция не только забила ответный гол, но еще и перебила сборную России в два раза. Черчесов тогда выпустил Мостового на 20 минут, а потом сразу его заменил.
Нулевая ничья с Венгрией (0:0). Основной итог матча – возрастной состав. В старте вышли семь человек 31+. Так много возрастных футболистов Черчесов в этой Лиге наций еще не ставил. Игра с Венгрией повлияла на перспективы России в борьбе за первое место в группе. Преимущество в таблице осталось на уровне одного очка.
Товарищеская игра с Молдавией (0:0). Георгий Джикия впервые попробовал роль капитана. Россия доминировала, но так и не забила. Слова Черчесова после матча: «Понятно, что в Турции будет другой футбол. С нежного футбола перейдем на другой. Лига наций, у нас будут изменения. Будем готовиться. А сегодня был контрольный матч, который дал пищу для размышлений».
Матч с Турцией (2:3) – в нескольких новостях:
- Заболотный впервые попал в стартовый состав сборной России на официальный матч
- Семенов получил первую красную в составе сборной. Перед этим он удалился в матче РПЛ
- Караман забил России в двух играх Лиги наций. Это его единственные голы за Турцию в официальных матчах
- Турция впервые в истории обыграла Россию
Как Черчесов объяснял отсутствие побед перед этим матчем: «Понятно, что все мы ждем победы. Но ситуация бывает различной. На первый сбор в сентябре приехали все те, на кого мы рассчитывали. Тогда были две победы. А на прошедшем сборе у нас основные игроки выбывали. Джикия, Фернандес, Гильерме. Сейчас у нас футболисты выбыли».