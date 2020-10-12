Черчесов выпустил Мостового и через 20 минут заменил обратно. Говорит, дело в тактике 🤷♂️
На 71-й минуте, через девять минут после того, как Турция сравняла счет, Станислав Черчесов решился на вторую замену: убрал с поля Алексея Ионова и выпустил Андрея Мостового.
Фишка в том, что Мостовой не доиграл до конца матча – на поле он пробыл всего 20 минут, а потом его заменил Даниил Фомин (кстати, это его дебютный матч за сборную). С одной стороны, странное решение Черчесова. С другой стороны, вполне оправданное – Мостовой вообще ничего не сделал за это время:
- Всего один удар. Он полетел в створ. Но не был опасным.
- Отдал шесть пасов. Только два из них были точными.
- Поучаствовал в двух единоборствах за верховой мяч. Не выиграл ни одного.
- Один раз залез в офсайд.
Своим перформансом Мостовой не изменил счет в матче России и Турции. И да, это был всего лишь второй матч Мостового за взрослую сборную.
Хотя Черчесов обратную замену Мостового объяснил так:
«Обратная замена нечасто случается, но дело не в игре Мостового. Нам нужно было усиливать центр и выпустить игрока. Сделали обратную, хотя, повторюсь, это не относится именно к Андрею. Понятно, что неприятный момент, но замена тактическая».