Андрей Мостовой
Лига наций
Футбол
Станислав Черчесов
Алексей Ионов
Даниил Фомин
Россия
Турция
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#Андрей Мостовой #Россия #Футбол #Лига наций #Станислав Черчесов #Алексей Ионов #Турция #Даниил Фомин

Черчесов выпустил Мостового и через 20 минут заменил обратно. Говорит, дело в тактике 🤷‍♂️

2 часа назад

официальный сайт РФС

На 71-й минуте, через девять минут после того, как Турция сравняла счет, Станислав Черчесов решился на вторую замену: убрал с поля Алексея Ионова и выпустил Андрея Мостового.

Фишка в том, что Мостовой не доиграл до конца матча – на поле он пробыл всего 20 минут, а потом его заменил Даниил Фомин (кстати, это его дебютный матч за сборную). С одной стороны, странное решение Черчесова. С другой стороны, вполне оправданное – Мостовой вообще ничего не сделал за это время:

  • Всего один удар. Он полетел в створ. Но не был опасным.
  • Отдал шесть пасов. Только два из них были точными.
  • Поучаствовал в двух единоборствах за верховой мяч. Не выиграл ни одного.
  • Один раз залез в офсайд.

Своим перформансом Мостовой не изменил счет в матче России и Турции. И да, это был всего лишь второй матч Мостового за взрослую сборную.

Хотя Черчесов обратную замену Мостового объяснил так:

«Обратная замена нечасто случается, но дело не в игре Мостового. Нам нужно было усиливать центр и выпустить игрока. Сделали обратную, хотя, повторюсь, это не относится именно к Андрею. Понятно, что неприятный момент, но замена тактическая».

Матч завершен
Россия
Миранчук 28
1:1
Матч завершен
Турция
Караман 62
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