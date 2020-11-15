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#Турция #Россия #Футбол #Лига наций

Турция впервые в истории обыграла Россию

вчера, 21:52

Матч Лиги наций закончился со счетом 3:2. И проходил так:

Матч завершен
Турция
Караман 26
Ундер 32
Тосун 52
3:2
Матч завершен
Россия
Черышев 11
Кузяев 57

До этого Турция и Россия провели семь матчей. Первая игра прошла в 1994 году. 

С того момента – четыре поражения и три ничьих со статистикой голов 3:8. Команды встречались либо в товарищеских матчах, либо в матчах Лиги наций:

⚪️ 1:1

❌ 0:2

❌ 1:2

⚪️ 1:1

⚪️ 0:0

❌ 0:1

❌ 0:1

После победы над Россией сборная Турции набрала шесть очков и поднялась на третье место в группе. 

В октябре Турция и Россия сыграли вничью – 1:1. Это был их последний матч друг с другом.

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