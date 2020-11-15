Турция впервые в истории обыграла Россию

До этого Турция и Россия провели семь матчей. Первая игра прошла в 1994 году.

С того момента – четыре поражения и три ничьих со статистикой голов 3:8. Команды встречались либо в товарищеских матчах, либо в матчах Лиги наций:

⚪️ 1:1

❌ 0:2

❌ 1:2

⚪️ 1:1

⚪️ 0:0

❌ 0:1

❌ 0:1

После победы над Россией сборная Турции набрала шесть очков и поднялась на третье место в группе.

В октябре Турция и Россия сыграли вничью – 1:1. Это был их последний матч друг с другом.