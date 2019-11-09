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Александр Соболев
№77
Нападающий
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Команда
Спартак
Гражданство
Россия
Дата рождения
7 марта 1997 (23) года
Рост
195
Вес
85
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
36 светлых историй из сезона РПЛ
#РПЛ
вчера, 17:30
Cудьи отменили три гола Соболева подряд. Он уже не знает, как забивать, чтобы засчитали
#Александр Соболев
04 июля, 22:21
12 главных трансферов зимы в РПЛ
#РПЛ
22 февраля, 13:31
Кто такой агент Павел Андреев – у него в «Спартаке» уже 6 клиентов
#Павел Андреев
30 января, 12:56
Два года назад Соболев играл в ФНЛ, ездил по арендам и мало забивал. Теперь за него платят 5 млн
#Александр Соболев
30 января, 11:25
«Спартак» говорил, что не возьмет Соболева – Соболев перешел через месяц
#Александр Соболев
29 января, 22:20
Соболева вызвали в сборную – и он сломался. Четыре матча без голов
#Александр Соболев
09 ноября 2019, 21:13
«Крылья» необычно поздравили Соболева с попаданием в сборную. Теперь везде мелькают маски с его лицом
#Александр Соболев
27 октября 2019, 16:40
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