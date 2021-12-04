Соболев из «Спартака» удалился в первом тайме: страшно влетел в ногу соперника. С поля его уводил Ребров

4 декабря «Спартак» принимает «Ахмат» на своем поле в рамках матча 17-го тура РПЛ. И эта встреча получилась для Александра Соболева абсолютно полярной с точки зрения эмоций.

Были и хорошие моменты. Главный – ассист на Виктора Мозеса на 13-й минуты игры. Видео: