Соболев из «Спартака» удалился в первом тайме: страшно влетел в ногу соперника. С поля его уводил Ребров
4 декабря «Спартак» принимает «Ахмат» на своем поле в рамках матча 17-го тура РПЛ. И эта встреча получилась для Александра Соболева абсолютно полярной с точки зрения эмоций.
Были и хорошие моменты. Главный – ассист на Виктора Мозеса на 13-й минуты игры. Видео:
А вот и самый отрицательный – удаление вот за такой фол на Игоре Коновалове. Оба шли на мяч, но Соболев высоко поднял ногу и врезался в голень Коновалова.
Врачи оказали оказали Коновалову помощь, и он спокойно доиграл тайм. Правда, потом комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Бажанов сказал, что на второй тайм тренерский штаб гостей не выпустил его из-за травмы. Клуб же выложил фото с ногой Коновалова.
А с Соболевым получился спорный эпизод. Сначала Арбитр Виталий Мешков не наказал его. Но после просмотра повтора Мешков все же удалил его.
Transfermarkt говорит, что это первая прямая карточка в карьере Соболева.
Соболев бросил перчатки, а с поля его уводил Артем Ребров.
Уходя в раздевалку, Соболев жестко прокомментировал эпизод в подтрибунном помещении. Мы не можем дать видео, он сказал: «Пидорасы ***[чертовы]».