Александр Соболев
РПЛ
Спартак
Ахмат
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#Александр Соболев #РПЛ #Спартак #Ахмат

Соболев из «Спартака» удалился в первом тайме: страшно влетел в ногу соперника. С поля его уводил Ребров

час назад

4 декабря «Спартак» принимает «Ахмат» на своем поле в рамках матча 17-го тура РПЛ. И эта встреча получилась для Александра Соболева абсолютно полярной с точки зрения эмоций.

Были и хорошие моменты. Главный – ассист на Виктора Мозеса на 13-й минуты игры. Видео:

А вот и самый отрицательный – удаление вот за такой фол на Игоре Коновалове. Оба шли на мяч, но Соболев высоко поднял ногу и врезался в голень Коновалова.

Врачи оказали  оказали Коновалову помощь, и он спокойно доиграл тайм. Правда, потом комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Бажанов сказал, что на второй тайм тренерский штаб гостей не выпустил его из-за травмы. Клуб же выложил фото с ногой Коновалова.

А с Соболевым получился спорный эпизод. Сначала Арбитр Виталий Мешков не наказал его. Но после просмотра повтора Мешков все же удалил его.

Transfermarkt говорит, что это первая прямая карточка в карьере Соболева.

Соболев бросил перчатки, а с поля его уводил Артем Ребров.

Уходя в раздевалку, Соболев жестко прокомментировал эпизод в подтрибунном помещении. Мы не можем дать видео, он сказал: «Пидорасы ***[чертовы]».

Матч завершен
Спартак
Москва
Мозес 13
Промес 87
2:1
Матч завершен
Ахмат
Грозный
Уткин 45
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: скриншоты с сайта «Матч ПРЕМЬЕР»
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