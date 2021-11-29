Лихой матч «Спартака»: Рассказов через 19 минут после выхода привез гол и удалился, а тренер – сорвал и пнул шапку после пенальти на последней минуте
«Спартак» обыграл второй раз «Наполи» в Лиге Европы и отправился в Уфу на 16-й тур РПЛ, где еле ушел от поражения. Очередной невнятный матч клуба во внутреннем чемпионате, всего один удар в створ и опять потерянные очки.
70 минут было скучно, но потом стало гораздо веселее.
18 минут Рассказова: ошибка в пропущенном голе и удаление
«Спартак» опять пострадал из-за Николая Рассказова. Защитник привез множество голов в это сезоне, но Руй Витория упрямо выпускает его на замену. Что получилось в Уфе:
➡️ 69 минута – выход на поле.
☁️ 70 минута – поучаствовал в пропущенном голе, бросив игрока.
🟨 74 минута – получил желтую карточку.
🟥 87 минута – удален с поля.
Даже графика не верила в это до конца матча. Нет обозначения красной карточки в телетрансляции.
В 2019 году «Спартак» проиграл в Уфе 0:1, хотя соперник ни разу не ударил в створ. Потому что забил в свои ворота Рассказов.
В матче против «Ахмата» Рассказов уже никак не ошибется. Потому что будет дисквалифицирован.
Соболев в третьем подряд матче бил пенальти
Александр Соболев в прошлом сезоне РПЛ, не считая пенальти – 9+4 по «гол плюс пас». В этом за половину – 1+1. Мало что получается, но зато в Лиге Европы уже четыре гола.
А вот как было за последнюю неделю:
✅ Пенальти в матче с «Краснодаром». Незабитый, перебитый – и забитый.
✅ Пенальти в матче с «Наполи». Забитый.
✅ Пенальти в матче с «Уфой». Забитый.
Сам заработал и сам реализовал на 90+5. Без этого «Спартак» бы проиграл.
Судья не сразу назначил пенальти, но все быстро понял по ВАР
Столкновение в штрафной «Уфы» Павел Кукуян проигнорировал. Но как только возникла пауза – загорелась надпись о возможном пенальти. На видеопросмотре стало ясно, что автор гола в ворота «Спартака» Алексей Никитин заехал ладонью в нос Соболеву.
Прошла минута до следующей остановки, затем Кукуян пошел смотреть ВАР.
И на просмотре Кукуян разобрался очень быстро. Хватило 10-15 секунд.
А тренер «Уфы» с досады сорвал и пнул шапку
При счете 1:1 у «Уфы» неожиданно возник момент в конце после ошибки Селихова на выходе, но случился промах по пустым воротам.
Главный тренер хозяев Алексей Стукалов сорвал шапку и отшвырнул ее ногой.
Ничья 1:1. Последний раз «Спартак» выигрывал в Уфе в чемпионском сезоне, обыграв команду Сергея Семака. С тех пор – 0:0, 0:2, 0:1, 1:1, 1:1.