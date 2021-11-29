Лихой матч «Спартака»: Рассказов через 19 минут после выхода привез гол и удалился, а тренер – сорвал и пнул шапку после пенальти на последней минуте

«Спартак» обыграл второй раз «Наполи» в Лиге Европы и отправился в Уфу на 16-й тур РПЛ, где еле ушел от поражения. Очередной невнятный матч клуба во внутреннем чемпионате, всего один удар в створ и опять потерянные очки.

70 минут было скучно, но потом стало гораздо веселее.

18 минут Рассказова: ошибка в пропущенном голе и удаление

«Спартак» опять пострадал из-за Николая Рассказова. Защитник привез множество голов в это сезоне, но Руй Витория упрямо выпускает его на замену. Что получилось в Уфе:

➡️ 69 минута – выход на поле.

☁️ 70 минута – поучаствовал в пропущенном голе, бросив игрока.

🟨 74 минута – получил желтую карточку.

🟥 87 минута – удален с поля.

Даже графика не верила в это до конца матча. Нет обозначения красной карточки в телетрансляции.