Спартак
РПЛ
Николай Рассказов
Александр Соболев
Алексей Стукалов
Уфа
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#Спартак #РПЛ #Александр Соболев #Уфа #Николай Рассказов #Алексей Стукалов

Лихой матч «Спартака»: Рассказов через 19 минут после выхода привез гол и удалился, а тренер – сорвал и пнул шапку после пенальти на последней минуте

час назад
Михаил Морозов

РПЛ

«Спартак» обыграл второй раз «Наполи» в Лиге Европы и отправился в Уфу на 16-й тур РПЛ, где еле ушел от поражения. Очередной невнятный матч клуба во внутреннем чемпионате, всего один удар в створ и опять потерянные очки.

70 минут было скучно, но потом стало гораздо веселее.

18 минут Рассказова: ошибка в пропущенном голе и удаление

«Спартак» опять пострадал из-за Николая Рассказова. Защитник привез множество голов в это сезоне, но Руй Витория упрямо выпускает его на замену. Что получилось в Уфе:

➡️ 69 минута – выход на поле.

☁️ 70 минута – поучаствовал в пропущенном голе, бросив игрока.

🟨 74 минута – получил желтую карточку.

🟥 87 минута – удален с поля.

Даже графика не верила в это до конца матча. Нет обозначения красной карточки в телетрансляции.

В 2019 году «Спартак» проиграл в Уфе 0:1, хотя соперник ни разу не ударил в створ. Потому что забил в свои ворота Рассказов.

В матче против «Ахмата» Рассказов уже никак не ошибется. Потому что будет дисквалифицирован.

Соболев в третьем подряд матче бил пенальти

Александр Соболев в прошлом сезоне РПЛ, не считая пенальти – 9+4 по «гол плюс пас». В этом за половину – 1+1. Мало что получается, но зато в Лиге Европы уже четыре гола.

А вот как было за последнюю неделю:

✅ Пенальти в матче с «Краснодаром». Незабитый, перебитый – и забитый.

✅ Пенальти в матче с «Наполи». Забитый.

✅ Пенальти в матче с «Уфой». Забитый.

Сам заработал и сам реализовал на 90+5. Без этого «Спартак» бы проиграл.

Судья не сразу назначил пенальти, но все быстро понял по ВАР

Столкновение в штрафной «Уфы» Павел Кукуян проигнорировал. Но как только возникла пауза – загорелась надпись о возможном пенальти. На видеопросмотре стало ясно, что автор гола в ворота «Спартака» Алексей Никитин заехал ладонью в нос Соболеву.

Прошла минута до следующей остановки, затем Кукуян пошел смотреть ВАР.

И на просмотре Кукуян разобрался очень быстро. Хватило 10-15 секунд.

А тренер «Уфы» с досады сорвал и пнул шапку

При счете 1:1 у «Уфы» неожиданно возник момент в конце после ошибки Селихова на выходе, но случился промах по пустым воротам.

Главный тренер хозяев Алексей Стукалов сорвал шапку и отшвырнул ее ногой.

Ничья 1:1. Последний раз «Спартак» выигрывал в Уфе в чемпионском сезоне, обыграв команду Сергея Семака. С тех пор – 0:0, 0:2, 0:1, 1:1, 1:1.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Матч завершен
Уфа
Уфа
Никитин 70
1:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Соболев 90
Все фото: Скриншоты с трансляции «Матч ТВ»
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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