Полиция два часа держала фанатов ЦСКА на трибуне и увозила на автозаках. Все из-за одного файер-шоу в матче с «Зенитом»

Матч ЦСКА и «Зенита» в РПЛ начинался в 20:00 по московскому времени. Сразу же после игры начался скандал: сначала активных фанатов ЦСКА долго держали на трибунах. А потом их массово задерживала полиция, сгоняя в автозаки.

Что произошло?

Вот короткое объяснение от фаната ЦСКА с ником «Заместитель Гинера»: