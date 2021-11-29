Полиция два часа держала фанатов ЦСКА на трибуне и увозила на автозаках. Все из-за одного файер-шоу в матче с «Зенитом»
Матч ЦСКА и «Зенита» в РПЛ начинался в 20:00 по московскому времени. Сразу же после игры начался скандал: сначала активных фанатов ЦСКА долго держали на трибунах. А потом их массово задерживала полиция, сгоняя в автозаки.
Что произошло?
Вот короткое объяснение от фаната ЦСКА с ником «Заместитель Гинера»:
Подробнее: что произошло?
Сразу же после матча с активной трибуны стадиона ЦСКА полиция не дала выйти фанатам. Сначала полиция держала их некоторое время на трибунах без права зайти в подтрибунное помещение и погреться. Через час начали выводить с секторам к автозакам.
Так фанатов выводили с сектора:
А вот картина спустя полтора часа после игры:
Спустя два часа после окончания встречи полиция все еще держала фанатов на трибуне. Журналист Василий Конов написал в своем телеграм-канале, что это нарушение регламента.
Журналист Андрей Панков снял видео, на котором видно: полиция отправляет в автозаки даже тех, кто был на другом секторе. Он же передал, что полиция даже не дала передать бутылки с водой. «Чемпионат» говорил, что полиция не задерживала только девушек и детей, но позже опроверг эту информацию с припиской: задерживали всех, но девушек и детей отпускали.
Из-за чего все произошло?
Все из-за файер-шоу, которое устроили фанаты ЦСКА во втором тайме.
ТАСС подтверждает эту информацию.
Реакция на происходящее
Ни РПЛ, ни руководство ЦСКА на момент написания материала не сделали никаких заявлений (прошло больше двух часов с момента завершения матча). От официальных лиц есть реакция, высказанная Иваном Улановым, заместителем гендиректора ЦСКА по безопасности: «Я не знаю, почему задерживают болельщиков. Спросите у полиции».
Вот слова МВД: «Сотрудниками полиции после проведения на стадионе «ВЭБ-Арена» спортивного мероприятия за различные правонарушения в территориальные отделы МВД доставлен ряд граждан для разбирательства и решения вопроса о привлечении к установленной законом ответственности».
ЦСКА в официальном телеграм-канале скинул обзор матча с «Зенитом». Комментарии примерно одинаковые:
Соцсети:
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