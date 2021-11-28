Артем Дзюба
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#Артем Дзюба #РПЛ #Зенит

У Дзюбы сумасшедшая форма осенью в РПЛ: в 10 матчах не сделал голевое действие только в одном

вчера, 22:59

официальный сайт РПЛ

В 16-м туре РПЛ «Зенит» приехал в гости к ЦСКА и достаточно спокойно обыграл его со счетом 2:0. Факты вокруг этой встречи:

  • «Зенит» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 5 матчей: 4 победы и ничья с общим счетом 18:3.
  • «Зенит» продлил беспроигрышную серию в матчах против московских команд до 12 встреч – она началась в августе-2020.
  • ЦСКА не побеждает «Зенит» уже 3 года. Последняя победа случилась 11 ноября 2018 года. С тех пор – 7 официальных встреч, в которых была ничья и 6 поражений.

Первый мяч в этой встрече «Зенит» забил еще в первом тайме – за счет усилий Клаудиньо. Видео эпизода:

Второй же мяч случился уже в добавленное время. И один из главных героев этого эпизода – Артем Дзюба. Дзюба в этой встрече вышел на замену на 67-й минуте, а спустя 25 минут сделал ассист. Видео:

В последнее время вокруг Артема Дзюбы много разговоров и критики. Но, знаете, в чемпионате России он очень хорош. Осенью он сыграл 10 встреч в РПЛ, не отметился голевым действием только в одной.

Игра №1. «Зенит» – «Ахмат» – 3:1.

Дзюба отдал две голевые.

Игра №2. «Рубин» – «Зенит» – 1:3.

Дзюба оформил дубль. Первый гол:

Второй гол:

Игра №3. «Зенит» – «Крылья Советов» – 2:1.

Дзюба забил гол. Видео:

Игра №4. «Зенит» – «Сочи» – 1:2.

Дзюба забил гол. Видео:

Игра №5. «Арсенал» – «Зенит» – 2:1.

Дзюба забил гол. Видео:

Игра №6. «Зенит» – «Спартак» – 7:1.

Дзюба забил гол. Видео:

Игра №7. «Зенит» – «Динамо» – 4:1.

Дзюба забил гол. Видео:

В том матче он установил рекорд, о котором мы писали в нашем материале:

Как Дзюба сделал 144 гола – рекорд чемпионата России: больше всего забил «Динамо», потратил 15 сезонов, не лучший по частоте

Игра №8. «Урал» – «Зенит» – 0:0.

Дзюба без голевых действий.

Игра №9. «Зенит» – «Нижний Новгород» – 5:1.

Дзюба оформил хет-трик. Первый гол:

Второй гол:

Третий гол:

После матча рассказывал: Нас было нетрудно настроить, потому что с «Уралом» был неважный матч в целом. В том числе и у меня. Поэтому я копил всю эту злость все время, правильно подготовился. Спасибо ребятам за передачи, за общий вклад».

Игра №10. ЦСКА – «Зенит» – 0:2.

Дзюба отдал ассист.

После матча с ЦСКА у Дзюбы 10 голов – второй показатель в РПЛ. По «гол+пас» у него 14 очков – это лучший показатель в этом сезоне Премьер-лиги.

Но если в РПЛ Дзюба хорош, то в Лиге чемпионов сложнее: там у него всего лишь один ассист в пяти матчах.

Матч завершен
ЦСКА
Москва
0:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Клаудиньо 34
Мостовой 90
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