У Дзюбы сумасшедшая форма осенью в РПЛ: в 10 матчах не сделал голевое действие только в одном

После матча рассказывал: Нас было нетрудно настроить, потому что с «Уралом» был неважный матч в целом. В том числе и у меня. Поэтому я копил всю эту злость все время, правильно подготовился. Спасибо ребятам за передачи, за общий вклад».

Игра №10. ЦСКА – «Зенит» – 0:2.

Дзюба отдал ассист.

После матча с ЦСКА у Дзюбы 10 голов – второй показатель в РПЛ. По «гол+пас» у него 14 очков – это лучший показатель в этом сезоне Премьер-лиги.

Но если в РПЛ Дзюба хорош, то в Лиге чемпионов сложнее: там у него всего лишь один ассист в пяти матчах.