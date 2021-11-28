У Дзюбы сумасшедшая форма осенью в РПЛ: в 10 матчах не сделал голевое действие только в одном
В 16-м туре РПЛ «Зенит» приехал в гости к ЦСКА и достаточно спокойно обыграл его со счетом 2:0. Факты вокруг этой встречи:
- «Зенит» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 5 матчей: 4 победы и ничья с общим счетом 18:3.
- «Зенит» продлил беспроигрышную серию в матчах против московских команд до 12 встреч – она началась в августе-2020.
- ЦСКА не побеждает «Зенит» уже 3 года. Последняя победа случилась 11 ноября 2018 года. С тех пор – 7 официальных встреч, в которых была ничья и 6 поражений.
Первый мяч в этой встрече «Зенит» забил еще в первом тайме – за счет усилий Клаудиньо. Видео эпизода:
Второй же мяч случился уже в добавленное время. И один из главных героев этого эпизода – Артем Дзюба. Дзюба в этой встрече вышел на замену на 67-й минуте, а спустя 25 минут сделал ассист. Видео:
В последнее время вокруг Артема Дзюбы много разговоров и критики. Но, знаете, в чемпионате России он очень хорош. Осенью он сыграл 10 встреч в РПЛ, не отметился голевым действием только в одной.
Игра №1. «Зенит» – «Ахмат» – 3:1.
Дзюба отдал две голевые.
Игра №2. «Рубин» – «Зенит» – 1:3.
Дзюба оформил дубль. Первый гол:
Второй гол:
Игра №3. «Зенит» – «Крылья Советов» – 2:1.
Дзюба забил гол. Видео:
Игра №4. «Зенит» – «Сочи» – 1:2.
Дзюба забил гол. Видео:
Игра №5. «Арсенал» – «Зенит» – 2:1.
Дзюба забил гол. Видео:
Игра №6. «Зенит» – «Спартак» – 7:1.
Дзюба забил гол. Видео:
Игра №7. «Зенит» – «Динамо» – 4:1.
Дзюба забил гол. Видео:
В том матче он установил рекорд, о котором мы писали в нашем материале:
Как Дзюба сделал 144 гола – рекорд чемпионата России: больше всего забил «Динамо», потратил 15 сезонов, не лучший по частоте
Игра №8. «Урал» – «Зенит» – 0:0.
Дзюба без голевых действий.
Игра №9. «Зенит» – «Нижний Новгород» – 5:1.
Дзюба оформил хет-трик. Первый гол:
Второй гол:
Третий гол:
После матча рассказывал: Нас было нетрудно настроить, потому что с «Уралом» был неважный матч в целом. В том числе и у меня. Поэтому я копил всю эту злость все время, правильно подготовился. Спасибо ребятам за передачи, за общий вклад».
Игра №10. ЦСКА – «Зенит» – 0:2.
Дзюба отдал ассист.
После матча с ЦСКА у Дзюбы 10 голов – второй показатель в РПЛ. По «гол+пас» у него 14 очков – это лучший показатель в этом сезоне Премьер-лиги.
Но если в РПЛ Дзюба хорош, то в Лиге чемпионов сложнее: там у него всего лишь один ассист в пяти матчах.