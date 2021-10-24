Артем Дзюба
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Дзюба больше не железный игрок основы. В запасе уже в пяти важных матчах сезона, а на «Спартак» не вышел в старте впервые за четыре года
час назад
24 октября – главный матч октября в РПЛ: «Спартак» приехал в гости к «Зениту». И главная неожиданность перед началом встречи – Артем Дзюба остался в запасе на эту встречу. И это с Дзюбой случилось не впервые в этом сезоне. Все матчи, которые Дзюба начинал со скамейки:
- Суперкубок России, «Локомотив», вышел на 60-й минуте (и сделал ассист).
- РПЛ, «Локомотив», вышел на 88-й минуте.
- РПЛ, ЦСКА, вышел на 64-й минуте.
- РПЛ, «Спартак».
- Лига чемпионов, «Челси», вышел на 75-й минуте.
Дзюба стал чаще попадать в запас в сравнении с прошлыми сезонами при Сергее Семаке. За 3 месяца сезона-2021/22 он уже пять раз оставался на скамейке перед встречами. В сезоне-2020/21 – 2 раза. В сезоне-2019/20 – 3 раза. В сезоне-2018/19 – 1 раз.
Как Семак это объясняет? Почти все время – сменой схемы.
- После «Локо» в РПЛ: «Дзюба был в запасе, потому что Азмун и Ерохин в этой схеме в последнее время играли очень хорошо, сделали ставку на них. Поздние замены были связаны с тем, что нам нужно было обороняться».
- Перед «Спартаком» в РПЛ: «Сегодня был сделан выбор на игру с одним или с тремя форвардами. Как угодно, считайте. Посмотрим, как сегодня проявит себя Мостовой. Для него — это хороший шанс. Решили играть с одним нападающим. Даем возможность Азмуну проявить себя».
- После «Челси» в ЛЧ: «Нужно понимать, что обороняться в схеме с двумя нападающими сложнее. Поэтому выбор сегодня пал на схему с одним нападающим. Нам были нужны более объемные игроки».
Дзюба впервые с 27 ноября 2017 года остался в запасе «Зенита» на дерби со «Спартаком». Но после первого тайма «Зенит» и без него спокойно справляется с соперником.
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