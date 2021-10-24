Дзюба больше не железный игрок основы. В запасе уже в пяти важных матчах сезона, а на «Спартак» не вышел в старте впервые за четыре года

Дзюба стал чаще попадать в запас в сравнении с прошлыми сезонами при Сергее Семаке. За 3 месяца сезона-2021/22 он уже пять раз оставался на скамейке перед встречами. В сезоне-2020/21 – 2 раза. В сезоне-2019/20 – 3 раза. В сезоне-2018/19 – 1 раз.

Как Семак это объясняет? Почти все время – сменой схемы.