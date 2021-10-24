Артем Дзюба
РПЛ
Спартак
Зенит
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#Артем Дзюба #РПЛ #Спартак #Зенит

Дзюба больше не железный игрок основы. В запасе уже в пяти важных матчах сезона, а на «Спартак» не вышел в старте впервые за четыре года

час назад

24 октября – главный матч октября в РПЛ: «Спартак» приехал в гости к «Зениту». И главная неожиданность перед началом встречи – Артем Дзюба остался в запасе на эту встречу. И это с Дзюбой случилось не впервые в этом сезоне. Все матчи, которые Дзюба начинал со скамейки:

официальный сайт «Зенита»

Дзюба стал чаще попадать в запас в сравнении с прошлыми сезонами при Сергее Семаке. За 3 месяца сезона-2021/22 он уже пять раз оставался на скамейке перед встречами. В сезоне-2020/21 – 2 раза. В сезоне-2019/20 – 3 раза. В сезоне-2018/19 – 1 раз.

Как Семак это объясняет? Почти все время – сменой схемы.

  • После «Локо» в РПЛ: «Дзюба был в запасе, потому что Азмун и Ерохин в этой схеме в последнее время играли очень хорошо, сделали ставку на них. Поздние замены были связаны с тем, что нам нужно было обороняться».
  • Перед «Спартаком» в РПЛ: «Сегодня был сделан выбор на игру с одним или с тремя форвардами. Как угодно, считайте. Посмотрим, как сегодня проявит себя Мостовой. Для него — это хороший шанс. Решили играть с одним нападающим. Даем возможность Азмуну проявить себя».
  • После «Челси» в ЛЧ: «Нужно понимать, что обороняться в схеме с двумя нападающими сложнее. Поэтому выбор сегодня пал на схему с одним нападающим. Нам были нужны более объемные игроки».

Дзюба впервые с 27 ноября 2017 года остался в запасе «Зенита» на дерби со «Спартаком». Но после первого тайма «Зенит» и без него спокойно справляется с соперником.

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Азмун 20
Клаудиньо 28
Азмун 36
Мостовой 45
Мостовой 56
Дзюба 80
Ерохин 88
7:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Промес 53
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