Мы изучили все 100 голов Дзюбы за «Зенит» и выделили главные правила: не больше двух касаний, никогда не забивать из-за штрафной или после обводки

Еще факты о голах Дзюбы:

⚽️ 79 – в РПЛ, 16 – в еврокубках, 5 – в Кубке и Суперкубке России.

⚽️ 28 из 100 – победные.

⚽️ 61 – при Семаке, 23 – Виллаш-Боаше, 14 – Луческу, 2 – при Манчини.

⚽️ 54 – в первых таймах, 45 – во вторых, один – в дополнительном тайме.

А как он их забивал? Мы чуть сошли с ума: пересмотрели все голы Дзюбы за «Зенит», чтобы выявить закономерности.

Сразу вычтем 14 голов, которые он забил с пенальти (и не реализовал 5). И вот перед нами 86 голов с игры.

Любимая зона Дзюбы – вот этот промежуток между одиннадцатиметровой точкой и вратарской. Чаще всего он забивает оттуда, обычно замыкая прострел, навес или простой пас. Но формально так: 60 голов – из штрафной, 26 – из вратарской.

66 голов Дзюба забил первым касанием, 18 – в два касания: принял и пробил. И всего два гола – когда он сделал больше двух касаний.