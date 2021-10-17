Артем Дзюба
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#Артем Дзюба #РПЛ #Зенит

Мы изучили все 100 голов Дзюбы за «Зенит» и выделили главные правила: не больше двух касаний, никогда не забивать из-за штрафной или после обводки

5 часов назад
Валера Полевиков

Твиттер «Зенита»

Артем Дзюба забил тульскому «Арсеналу» 100-й гол за «Зенит». Ушло шесть с половиной сезонов и 224 матча. Только два игрока в истории «Зенита» забивали за клуб больше: Александр Кержаков (163) и Владимир Кулик (101).

Еще факты о голах Дзюбы:

⚽️ 79 – в РПЛ, 16 – в еврокубках, 5 – в Кубке и Суперкубке России.

⚽️ 28 из 100 – победные.

⚽️ 61 – при Семаке, 23 – Виллаш-Боаше, 14 – Луческу, 2 – при Манчини.

⚽️ 54 – в первых таймах, 45 – во вторых, один – в дополнительном тайме.

А как он их забивал? Мы чуть сошли с ума: пересмотрели все голы Дзюбы за «Зенит», чтобы выявить закономерности.

Сразу вычтем 14 голов, которые он забил с пенальти (и не реализовал 5). И вот перед нами 86 голов с игры.

Любимая зона Дзюбы – вот этот промежуток между одиннадцатиметровой точкой и вратарской. Чаще всего он забивает оттуда, обычно замыкая прострел, навес или простой пас. Но формально так: 60 голов – из штрафной, 26 – из вратарской.

66 голов Дзюба забил первым касанием, 18 – в два касания: принял и пробил. И всего два гола – когда он сделал больше двух касаний.

твиттер «Зенита»

У Дзюбы ноль мячей после дриблинга и обводок. Ноль голов из-за пределов штрафной. Он забивает, как типичный наконечник: с близкого расстояния, в одно касание. Грамотно открывается и часто чувствует, где окажется мяч. Ну и обычно замыкает правой ногой (44), чуть реже головой (27) и еще реже левой (15).

Халку хватило одного сезона с Дзюбой, чтобы стать его лучшим ассистентом в «Зените» (11 голевых). Вот остальные, кто ему ассистировал (учитываются только те, у кого больше трех голевых):

✍️ Дриусси – 8;

✍️ Шатов – 7;

✍️ Кузяев – 5;

✍️ Азмун – 5;

✍️ Данни – 4;

✍️ Ерохин – 3;

✍️ Жулиано – 3;

✍️ Оздоев – 3;

✍️ Малком – 3.

Дзюба забил 100 голов за «Зенит». 16 – в еврокубках

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Валера Полевиков
Автор. Футбол. Литература. Казахский рэп. Семнадцатый номер.
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