Мы изучили все 100 голов Дзюбы за «Зенит» и выделили главные правила: не больше двух касаний, никогда не забивать из-за штрафной или после обводки
Артем Дзюба забил тульскому «Арсеналу» 100-й гол за «Зенит». Ушло шесть с половиной сезонов и 224 матча. Только два игрока в истории «Зенита» забивали за клуб больше: Александр Кержаков (163) и Владимир Кулик (101).
Еще факты о голах Дзюбы:
⚽️ 79 – в РПЛ, 16 – в еврокубках, 5 – в Кубке и Суперкубке России.
⚽️ 28 из 100 – победные.
⚽️ 61 – при Семаке, 23 – Виллаш-Боаше, 14 – Луческу, 2 – при Манчини.
⚽️ 54 – в первых таймах, 45 – во вторых, один – в дополнительном тайме.
А как он их забивал? Мы чуть сошли с ума: пересмотрели все голы Дзюбы за «Зенит», чтобы выявить закономерности.
Сразу вычтем 14 голов, которые он забил с пенальти (и не реализовал 5). И вот перед нами 86 голов с игры.
Любимая зона Дзюбы – вот этот промежуток между одиннадцатиметровой точкой и вратарской. Чаще всего он забивает оттуда, обычно замыкая прострел, навес или простой пас. Но формально так: 60 голов – из штрафной, 26 – из вратарской.
66 голов Дзюба забил первым касанием, 18 – в два касания: принял и пробил. И всего два гола – когда он сделал больше двух касаний.
У Дзюбы ноль мячей после дриблинга и обводок. Ноль голов из-за пределов штрафной. Он забивает, как типичный наконечник: с близкого расстояния, в одно касание. Грамотно открывается и часто чувствует, где окажется мяч. Ну и обычно замыкает правой ногой (44), чуть реже головой (27) и еще реже левой (15).
Халку хватило одного сезона с Дзюбой, чтобы стать его лучшим ассистентом в «Зените» (11 голевых). Вот остальные, кто ему ассистировал (учитываются только те, у кого больше трех голевых):
✍️ Дриусси – 8;
✍️ Шатов – 7;
✍️ Кузяев – 5;
✍️ Азмун – 5;
✍️ Данни – 4;
✍️ Ерохин – 3;
✍️ Жулиано – 3;
✍️ Оздоев – 3;
✍️ Малком – 3.