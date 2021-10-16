Артем Дзюба
РПЛ
Зенит
Дзюба забил 100 голов за «Зенит». 16 – в еврокубках
18 минут назад
Нападающий Артем Дзюба забил 100-й гол за «Зенит» во всех турнирах в матче 11-го тура РПЛ против «Арсенала».
16 из них Дзюба забил в еврокубках: девять – в Лиге чемпионов, семь – в Лиге Европы. В ЛЧ он забивал в трех из четырех сезонов.
- Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. За это время он стал трехкратным чемпионом России.
- В этом сезоне Дзюба забил пять голов в РПЛ за 11 матчей. Он забил в четырех из пяти последних игр.
Дзюба повторил рекорд по голам в чемпионатах России. У него 143 мяча
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