Дзюба забил 100 голов за «Зенит». 16 – в еврокубках

Нападающий Артем Дзюба забил 100-й гол за «Зенит» во всех турнирах в матче 11-го тура РПЛ против «Арсенала».

16 из них Дзюба забил в еврокубках: девять – в Лиге чемпионов, семь – в Лиге Европы. В ЛЧ он забивал в трех из четырех сезонов.

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. За это время он стал трехкратным чемпионом России.

В этом сезоне Дзюба забил пять голов в РПЛ за 11 матчей. Он забил в четырех из пяти последних игр.

Дзюба повторил рекорд по голам в чемпионатах России. У него 143 мяча