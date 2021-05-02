Почему Дзюба надел костюм Дэдпула. За этим образом – история о подписчиках в инстаграме и любовь к комиксам

Дзюба рассказывал: «Я люблю супергероев и читал много комиксов. Будь я супергероем, то моя сила была бы ровно той, что есть у меня сейчас: чем сложнее и страшнее матч, тем больше я мобилизован. То, что для многих является стрессом, меня, наоборот, с детства воодушевляло. Так что моя суперсила в характере».

В душе Дзюба остается другим супергероем. В 2015-м он вспоминал: «Мы с друзьями давно разобрали героев из Marvel. Я – Тор! Тем более у нас в «Зените» есть Халк. Поэтому среди моих знакомых я все время кричу, что я Тор. В шутку, конечно».

Магомед Оздоев после матча рассказал в интервью «Матч ТВ», что Дзюба еще раньше планировал такое празднование. Только мечи сломались. Сам Артем Дзюба сказал, что этот костюм у него был уже давно: «Третье чемпионство. Хотел как-то побаловаться».

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