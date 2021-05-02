Почему Дзюба надел костюм Дэдпула. За этим образом – история о подписчиках в инстаграме и любовь к комиксам
«Зенит» обыграл «Локомотив» (6:1) и в третий раз подряд стал чемпионом РПЛ. Артем Дзюба оформил дубль в чемпионской игре (красивый гол – тут), а потом красиво отпраздновал золотые медали. Переоделся в костюм супергероя Дэдпула:
Это не первый раз, когда образ Дэдпула сопровождает Дзюбу. В 2018-м сам Дзюба неожиданно получил поздравление с миллионным подписчиком в инстаграме. Тогда к нему обратился человек в костюме Дэдпула: «Привет, бро. Поздравляю с миллионом».
«Зенит» показывал такой кадр:
Сохранилось и послание Дзюбы для Кокорина. Они с Дэдпулом вместе записывали для него обращение. Дэдпул сидел рядом в машине и говорил: «Кокорыч, будет миллион – приду и к тебе». Миллион подписчиков в инстаграме Кокорин так и не набрал.
В 2019-м Дэдпул был на новогодней фотографии Дзюбы:
Дзюба рассказывал: «Я люблю супергероев и читал много комиксов. Будь я супергероем, то моя сила была бы ровно той, что есть у меня сейчас: чем сложнее и страшнее матч, тем больше я мобилизован. То, что для многих является стрессом, меня, наоборот, с детства воодушевляло. Так что моя суперсила в характере».
В душе Дзюба остается другим супергероем. В 2015-м он вспоминал: «Мы с друзьями давно разобрали героев из Marvel. Я – Тор! Тем более у нас в «Зените» есть Халк. Поэтому среди моих знакомых я все время кричу, что я Тор. В шутку, конечно».
Магомед Оздоев после матча рассказал в интервью «Матч ТВ», что Дзюба еще раньше планировал такое празднование. Только мечи сломались. Сам Артем Дзюба сказал, что этот костюм у него был уже давно: «Третье чемпионство. Хотел как-то побаловаться».