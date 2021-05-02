Дзюба готовился к голу парашютом с первых матчей сезона. Перекидывал вратарей на тренировках и в играх

«Зенит» и «Тамбов» играли в четвертом туре этого сезона. Тогда «Тамбов» еще не думал о финансовых проблемах, но проиграл «Зениту» (1:4). Счет мог быть и крупнее – момент не реализовал Дзюба. Вошел в штрафную, остался перед вратарем и защитником, а потом рискнул. Перекинул мяч через вратаря, но тот среагировал. Так все было: