Дзюба готовился к голу парашютом с первых матчей сезона. Перекидывал вратарей на тренировках и в играх
Артем Дзюба – автор первого гола в матче «Зенита» и «Локомотива». Он забил в середине первого тайма, хотя сам момент был спорным. Игроки «Локомотива» и Гильерме отбили два удара, а потом Дзюба перекинул вратаря. Перед этим был эпизод с его возможным фолом после столкновения с соперником. Судьи ВАР все посмотрели – гол подтвержден.
«Зенит» и «Тамбов» играли в четвертом туре этого сезона. Тогда «Тамбов» еще не думал о финансовых проблемах, но проиграл «Зениту» (1:4). Счет мог быть и крупнее – момент не реализовал Дзюба. Вошел в штрафную, остался перед вратарем и защитником, а потом рискнул. Перекинул мяч через вратаря, но тот среагировал. Так все было:
Дзюба тренировал такие моменты – обыгрывал соперников и перекидывал мяч:
В товарищеских матчах на зимних сборах Дзюба тренировался на защитниках. В игре с Иорданией перекинул мяч через соперника, а потом сильно пробил по воротам. Получился такой гол:
Обычно Дзюба хорошо перекидывает вратарей именно с левой ноги. Гол из матча против «Краснодара» в 2019 году он называл лучшим в карьере. Тогда Дзюба перекинул Матвея Сафонова.
Дзюба и Азмун борются за первое место в списке бомбардиров РПЛ. Гол в ворота «Локомотива» стал для Дзюбы 15-м в сезоне РПЛ, потом он забил 16-й. Сразу после этого Сердар Азмун оформил хет-трик. У него уже 19 голов и два ассиста в матчах сезона-2020/21.