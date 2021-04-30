Властимил Петржела
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#Властимил Петржела #РПЛ #Зенит

Фраза «Зенит» никогда не станет чемпионом» появилась после игры с «Локо». Петржела ждал три пенальти, а потом два часа молчал дома

30 апреля, 20:41

«Зенит»

Раньше противостояния «Зенита» и «Локомотива» были куда менее событийными и вспыхивали нечасто: ссора Сергея Овчинникова с тренерским штабом «Зенита», украденный у вратаря Левенцам мяч Аршавиным в Суперкубке, 4:2 победа «Локо» после 0:2 – список событий невелик.

Зато именно после игры «Зенита» и «Локомотива» родилась культовая фраза Властимила Петржелы, которая активно использовалась в 2000-х и помнится до сих пор. Простое совпадение, но в день публикации этого материала фразе исполнилось ровно 16 лет.

В 2005-м после шести туров «Зенит» делил первое место с «Торпедо», на пару очков отставал «Локомотив». 30 апреля «Зенит» принимал «Локомотив». Что произошло в матче:

  • Лоськов открыл счет с пенальти, Гартиг сравнял, закончили 1:1.
  • «Зенит» не мог дома победить «Локо» целых восемь лет, не получилось и сейчас.
  • Три неназначенных пенальти в пользу «Зенита» и спорное удаление Радимова – список претензий Петржелы.
  • Матч обслуживал судья Игорь Егоров. Петржела озвучил на пресс-конференции, куда Егоров послал Радимова после удаления.

Тренер «Локомотива» Владимир Эштреков рассуждал о том, что игра наверняка понравилась болельщикам, так что его выступление никому не запомнилось. В отличие от Петржелы, который так ответил на вопрос по поводу жалобы на судейство:

🗨️ «О жалобе не знаю. Могу ответить только одно: «Зенит» никогда не будет чемпионом. Никогда. К сожалению».

В интернете ролик уже утратил популярность, но все равно его можно найти. Очень грустный взгляд Петржелы здорово дополнил фразу.

Петржела действительно очень сильно переживал из-за результата в том матче. Жена Зузана рассказывала, что после приезда домой он молчал два часа и не говорил ничего вообще. «Мне сложно отказаться от своих слов о том, что «Зенит» никогда не станет чемпионом. Слишком уж явно нам продемон­стрировали в субботу, кто в доме хозяин», – спустя сутки сказал Петржела. Потом он говорил, что не любит пресс-конференции: «Там говоришь то, чего позже никогда не сказал бы».

«По моему мнению, таких фраз не должно существовать, – слова Радимова. – Объявлять на всю страну о заговоре судей кажется мне неправильным». И версия Аршавина: «Понимаю, что имел в виду Петржела. Московскому клубу чемпионом стать легче, чем «Зениту». Но фраза все равно обернулась против него».

Russian Look / Global Look Press

С «Локомотивом» «Зенит» в июне 2005-го встретился в Москве, а над гостевым сектором какое-то время провисел баннер с фразой Петржелы – постарались московские фанаты.

Комментатор Илья Казаков через пару месяцев написал свою версию: да, «Зенит» при таком подходе чемпионом не станет, но потому что игроки не прогрессируют, а команда не умеет выигрывать решающие матчи. А скоро «Газпром» приобрел клуб.

Через год Петржела был уволен из «Зенита», еще через полтора – клуб впервые выиграл чемпионат России, уже с Диком Адвокатом. Радимов еще перед сезоном-2007 спрогнозировал: «Думаю, борьба с тенденциозным судейством пойдет несколько иначе. За прошедший год наш президент понял, с чем столкнулся, и мне кажется, «Газпром» нас как-то от этой напасти должен обезопасить. Чтоб, по крайней мере, нам не мешали».

Петржела в июле 2007-го сказал: «Сейчас, при такой финансовой поддержке акционеров и при таком ансамбле футболистов, помешать «Зениту» стать чемпионом может только чудо. Если не в этом году, то тогда точно – никогда».

А когда чемпионство случилось – с удовольствием забрал слова назад: «Забираю я их счастливым человеком. Потому что очень рад победе, как и все питерские болельщики».

Russian Look / Global Look Press

В интервью вопросы об этой фразе задаются Петржеле и сейчас. А он соглашается с тем, что судейство матчей «Зенита» в то время было спорным и отвечает: «Тогда футбольный Питер только начинал конкурировать с Москвой. Это сейчас «Зенит» легко обыгрывает «Спартак» и является лучшей командой России, но 15 лет назад на ведущих позициях находились ЦСКА и «Локомотив».

Матчи «Зенита» и «Локомотива» в последние сезоны очень популярны. Вот причины:

  • За прошлые три сезона именно два этих клуба выигрывали турнир. В этом сезоне только они и участвуют в чемпионской гонке (шансы «Спартака» выглядят фантастическими).
  • Именно они разыграли между собой два последних Суперкубка.
  • Именно в матче «Локомотив» – «Зенит» в 2018-м определился чемпион – «Локо» победил 1:0 и выиграл РПЛ.
  • «Зенит» – лидер последних сезонов в русском футболе, но три матча подряд в РПЛ не может забить «Локо».
  • Встречаясь осенью 2018-го, «Зенит» и «Локо» накидали восемь голов на двоих – в Санкт-Петербурге 5:3 победили хозяева.

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«Зенит» примет «Локомотив» в 28-м туре РПЛ. В этом матче может определиться чемпион сезона-2020/21. «Зенит» станет им, если выиграет у «Локо». Тогда титул будет оформлен досрочно за два тура до конца.

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