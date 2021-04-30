Фраза «Зенит» никогда не станет чемпионом» появилась после игры с «Локо». Петржела ждал три пенальти, а потом два часа молчал дома

Тренер «Локомотива» Владимир Эштреков рассуждал о том, что игра наверняка понравилась болельщикам, так что его выступление никому не запомнилось. В отличие от Петржелы, который так ответил на вопрос по поводу жалобы на судейство:

🗨️ «О жалобе не знаю. Могу ответить только одно: «Зенит» никогда не будет чемпионом. Никогда. К сожалению».

В интернете ролик уже утратил популярность, но все равно его можно найти. Очень грустный взгляд Петржелы здорово дополнил фразу.

Петржела действительно очень сильно переживал из-за результата в том матче. Жена Зузана рассказывала, что после приезда домой он молчал два часа и не говорил ничего вообще. «Мне сложно отказаться от своих слов о том, что «Зенит» никогда не станет чемпионом. Слишком уж явно нам продемон­стрировали в субботу, кто в доме хозяин», – спустя сутки сказал Петржела. Потом он говорил, что не любит пресс-конференции: «Там говоришь то, чего позже никогда не сказал бы».

«По моему мнению, таких фраз не должно существовать, – слова Радимова. – Объявлять на всю страну о заговоре судей кажется мне неправильным». И версия Аршавина: «Понимаю, что имел в виду Петржела. Московскому клубу чемпионом стать легче, чем «Зениту». Но фраза все равно обернулась против него».