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#РПЛ #Криштиану Роналду #Лига чемпионов #Лионель Месси #Манчестер Юнайтед #ретро #Серия А #ЦСКА #Рубин #Челси #Ювентус #Лига 1 #Лига Европы #Юрий Жирков #Вольфсбург #Иван Саенко #Сборная Англии #Сергей Семак

Каким был футбол 10 лет назад. Фотохроника

20 мая 2019, 17:07

ЦСКА рубится с «Астон Виллой» в плей-офф Лиги Европы. Дзагоеву еще всего 18 лет.

Березуцкий катится под Семака, который стал чемпионом с «Рубином», а в этом году повторит успех.

Виктор Гусев не пропускал ни одной важной трансляции на Первом канале. До знаменитого спича Виталия Мутко на английском оставался год.

То, без чего российский футбол 2000-х невозможно было представить.

Иван Саенко – уже бронзовый призер Евро, но еще не игрок «Спартака», где буквально через год он сыграл свой последний матч в карьере (в 26 лет!).

Павлюченко уже рубился в Англии, а «Спартак» на вершину тянули Алекс и Веллитон. «Локомотив» был разгромлен 3:0 в осеннем дерби. Но до чемпионства не хватило самой малости.

ЦСКА провел не самый лучший сезон, но завоевал два трофея – Суперкубок и Кубок.

Отъезд Юрия Жиркова в «Челси» – его приобрели за 15 миллионов евро, там российский футболист выиграл чемпионат и Кубок Англии.

Карло Анчелотти ведет не самый здоровый образ жизни.

Клаудио Раньери и в «Ювентусе» подтвердил статус тренера, не умеющего побеждать с суперклубами. Даже с Недведом – лишь второе место в Серии А.

Гус Хиддинк, тренируя сборную России, бросился спасать «Челси», с которым чуть было не добрался до финала Лиги чемпионов.

Руни, Бекс и Рио – супергерои английской сборной, но даже они не смогли добраться до полуфинала ЧМ, в отличие от прошлогодней команды Гарета Саутгейта.

Диего Марадона полон сил во главе сборной Аргентины. Он приедет в Россию, чтобы обыграть нашу сборную, а в следующем году оглушительно вылетит с ЧМ-2010 в четвертьфинале.

Юный Миралем Пьянич в самом начале своей славной карьеры – тогда еще игрок «Лиона».

А Месси уже забивающий почти так же много, как сейчас.

Роналду приехал домой в Португалию, чтобы выкинуть из 1/4 «Порту». Позже его шикарный гол признают лучшим во всем 2009 году.

Дидье Дрогба на пике мощи казнит «Ливерпуль» в Лиге чемпионов.

Еще не лысый Роналдо развлекает президента Бразилии.

Жозе Моуринью на «Олд Траффорд». Спустя 10 лет его будут освистывать здесь, но уже в качестве тренера «МЮ».

Какау провел не самый яркий сезон в Бундеслиге, но дебютировал в сборной Германии. Его «Штутгарт» тогда финишировал третьим, а сейчас будет биться за выживание в стыках.

А Бундеслигу в тот год выиграла не «Бавария», а сенсационный «Вольфсбург», который еще и разбил мюнхенцев со счетом 5:1. Графите и Джеко наколотили безумные 54 гола на двоих.

«Ювентус»-2009. Угадаете, кто остался до сих пор?

Все фото: Global Look Press
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#РПЛ
#Криштиану Роналду
#Лига чемпионов
#Лионель Месси
#Манчестер Юнайтед
#ретро
#Серия А
#ЦСКА
#Рубин
#Челси
#Ювентус
#Лига 1
#Лига Европы
#Юрий Жирков
#Вольфсбург
#Иван Саенко
#Сборная Англии
#Сергей Семак