Де Росси уходит из «Ромы». Он впервые в карьере сменит клуб

До ухода из «Ромы» Де Росси сыграет еще два матча за клуб: в гостях с «Сассуоло» и дома с «Пармой». В этих матчах «Рома» может попасть в зону Лиги чемпионов (сейчас она на пятом месте), но шикарный прием для капитана гарантирован в любом случае.

Де Росси уже несколько раз высказывался об уходе из клуба за последний год:

Апрель 2018: «По сути, я остался в команде, которая не берет трофеи. Это особый тип выступления. Тем не менее, я не жалею, что так поступил».

«По сути, я остался в команде, которая не берет трофеи. Это особый тип выступления. Тем не менее, я не жалею, что так поступил». Август 2018: «Если я не смогу играть на самом высоком уровне, то не буду держаться за свое место. Да, переезд в МЛС в таком случае будет хорошим шагом в карьере. Но у меня впереди еще как минимум год».

«Если я не смогу играть на самом высоком уровне, то не буду держаться за свое место. Да, переезд в МЛС в таком случае будет хорошим шагом в карьере. Но у меня впереди еще как минимум год». Сентябрь 2018: «У меня есть желание поиграть в США. При этом если бы я походу карьеры перешел в другой клуб из Италии, был бы подонком. Поэтому этого не случилось».

Похоже, его следующий этап в карьере – клуб из США. Пока Де Росси и «Рома» ни о чем не объявляют: трансферное окно в МЛС открывается только 9 июля.

Но эти 18 лет в «Роме» мы не забудем никогда.