Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
1Руй Патрисиу Р. Патрисиу
|Вра
|34
|35
|0
|0
|2
|0
|
9Тэмми Абрахам Т. Абрахам
|Нап
|24
|33
|15
|4
|9
|0
|
2Рик Карсдорп Р. Карсдорп
|Защ
|27
|31
|0
|2
|8
|1
|
23Джанлука Манчини Д. Манчини
|Защ
|26
|31
|1
|0
|12
|1
|
3Рожер Ибаньес Р. Ибаньес
|Защ
|23
|30
|3
|0
|6
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
3
|35
|21
|7
|7
|67:31
|70
|
4
|35
|20
|9
|6
|54:31
|69
|
5
|35
|17
|8
|10
|55:40
|59
|
6
|35
|17
|8
|10
|70:53
|59
|
7
|35
|17
|5
|13
|54:47
|56
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