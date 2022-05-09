Рома

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Roma
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Жозе Моуринью
Ж. Моуринью
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
1
Руй Патрисиу Р. Патрисиу 		Вра 34 35 0 0 2 0
9
Тэмми Абрахам Т. Абрахам 		Нап 24 33 15 4 9 0
2
Рик Карсдорп Р. Карсдорп 		Защ 27 31 0 2 8 1
23
Джанлука Манчини Д. Манчини 		Защ 26 31 1 0 12 1
3
Рожер Ибаньес Р. Ибаньес 		Защ 23 30 3 0 6 0
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Ближайшие матчи
09.05.2022 09 мая 2022 пн 21:45
Фиорентина
-:-
Рома
09.05.2022 09 мая 2022 пн 21:45
Италия. Серия А , 36 тур
Фиорентина
-
Рома
-
Италия. Серия А , 36 тур
14.05.2022 14 мая 2022 сб 21:45
Рома
-:-
Венеция
14.05.2022 14 мая 2022 сб 21:45
Италия. Серия А , 37 тур
Рома
-
Венеция
-
Италия. Серия А , 37 тур
22.05.2022 22 мая 2022 вс -:-
Торино
-:-
Рома
22.05.2022 22 мая 2022 вс -:-
Италия. Серия А , 38 тур
Торино
-
Рома
-
Италия. Серия А , 38 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
3
Наполи
35 21 7 7 67:31 70
4
Ювентус
35 20 9 6 54:31 69
5
Рома
35 17 8 10 55:40 59
6
Лацио
35 17 8 10 70:53 59
7
Фиорентина
35 17 5 13 54:47 56
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Результаты
05.05.2022 05 мая 2022 чт 22:00
Рома
1 : 0
Лестер
05.05.2022 05 мая 2022 чт 22:00
1/2 финала
Рома
1
Лестер
0
Лига конференций , 1/2 финала
01.05.2022 01 мая 2022 вс 21:45
Рома
0 : 0
Болонья
01.05.2022 01 мая 2022 вс 21:45
35 тур
Рома
0
Болонья
0
Италия. Серия А , 35 тур
28.04.2022 28 апр. 2022 чт 22:00
Лестер
1 : 1
Рома
28.04.2022 28 апр. 2022 чт 22:00
1/2 финала
Лестер
1
Рома
1
Лига конференций , 1/2 финала
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 19:00
Интер
3 : 1
Рома
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 19:00
34 тур
Интер
3
Рома
1
Италия. Серия А , 34 тур
18.04.2022 18 апр. 2022 пн 20:00
Наполи
1 : 1
Рома
18.04.2022 18 апр. 2022 пн 20:00
33 тур
Наполи
1
Рома
1
Италия. Серия А , 33 тур
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