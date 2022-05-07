Сассуоло

Сассуоло
Sassuolo
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www.sassuolofemminile.it/
Страна
Италия
Стадион
Читта дель Триколоре
Тренер
Алессио Дионизи
А. Дионизи
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
47
Андреа Консильи А. Консильи 		Вра 35 34 0 0 2 0
8
Максим Лопес М. Лопес 		Пол 24 32 2 2 12 0
31
Джанмарко Феррари Д. Феррари 		Защ 29 32 1 0 4 1
18
Джакомо Распадори Д. Распадори 		Нап 22 31 10 3 6 1
16
Давиде Фраттези Д. Фраттези 		Пол 22 31 4 1 6 0
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Ближайшие матчи
07.05.2022 07 мая 2022 сб 19:00
Сассуоло
-:-
Удинезе
07.05.2022 07 мая 2022 сб 19:00
Италия. Серия А , 36 тур
Сассуоло
-
Удинезе
-
Италия. Серия А , 36 тур
15.05.2022 15 мая 2022 вс 13:30
Болонья
-:-
Сассуоло
15.05.2022 15 мая 2022 вс 13:30
Италия. Серия А , 37 тур
Болонья
-
Сассуоло
-
Италия. Серия А , 37 тур
22.05.2022 22 мая 2022 вс -:-
Сассуоло
-:-
Милан
22.05.2022 22 мая 2022 вс -:-
Италия. Серия А , 38 тур
Сассуоло
-
Милан
-
Италия. Серия А , 38 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
9
Верона
35 14 10 11 61:52 52
10
Торино
35 12 11 12 45:37 47
11
Сассуоло
35 12 10 13 60:61 46
12
Удинезе
34 10 13 11 54:53 43
13
Болонья
35 11 10 14 39:48 43
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Результаты
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 16:00
Наполи
6 : 1
Сассуоло
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 16:00
35 тур
Наполи
6
Сассуоло
1
Италия. Серия А , 35 тур
25.04.2022 25 апр. 2022 пн 21:45
Сассуоло
1 : 2
Ювентус
25.04.2022 25 апр. 2022 пн 21:45
34 тур
Сассуоло
1
Ювентус
2
Италия. Серия А , 34 тур
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 13:30
Кальяри
1 : 0
Сассуоло
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 13:30
33 тур
Кальяри
1
Сассуоло
0
Италия. Серия А , 33 тур
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 16:00
Сассуоло
2 : 1
Аталанта
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 16:00
32 тур
Сассуоло
2
Аталанта
1
Италия. Серия А , 32 тур
02.04.2022 02 апр. 2022 сб 19:00
Лацио
2 : 1
Сассуоло
02.04.2022 02 апр. 2022 сб 19:00
31 тур
Лацио
2
Сассуоло
1
Италия. Серия А , 31 тур
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#Франческо Капуто
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#Андреа Консильи
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