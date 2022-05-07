Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
47Андреа Консильи А. Консильи
|Вра
|35
|34
|0
|0
|2
|0
|
8Максим Лопес М. Лопес
|Пол
|24
|32
|2
|2
|12
|0
|
31Джанмарко Феррари Д. Феррари
|Защ
|29
|32
|1
|0
|4
|1
|
18Джакомо Распадори Д. Распадори
|Нап
|22
|31
|10
|3
|6
|1
|
16Давиде Фраттези Д. Фраттези
|Пол
|22
|31
|4
|1
|6
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
9
|35
|14
|10
|11
|61:52
|52
|
10
|35
|12
|11
|12
|45:37
|47
|
11
|35
|12
|10
|13
|60:61
|46
|
12
|34
|10
|13
|11
|54:53
|43
|
13
|35
|11
|10
|14
|39:48
|43
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