Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
5Фабио Лучионе Ф. Лучионе
|Защ
|34
|30
|3
|0
|8
|1
|
21Габриэл Габриэл
|Вра
|29
|28
|0
|0
|3
|0
|
8Марко Манкосу М. Манкосу
|Пол
|33
|25
|10
|1
|3
|0
|
13Лука Россеттини Л. Россеттини
|Защ
|36
|24
|0
|2
|5
|0
|
10Филиппо Фалько Ф. Фалько
|Нап
|30
|23
|3
|5
|0
|0
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
16
|38
|11
|7
|20
|46:68
|40
|
17
|38
|10
|9
|19
|47:73
|39
|
18
|38
|9
|8
|21
|52:85
|35
|
19
|38
|6
|7
|25
|35:79
|25
|
20
|38
|5
|5
|28
|27:77
|20
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