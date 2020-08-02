Лечче

Лечче
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Сайт
www.uslecce.it/
Страна
Италия
Стадион
Виа Дель Маре
Тренер
Марко Барони
М. Барони
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Состав
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
5
Фабио Лучионе Ф. Лучионе 		Защ 34 30 3 0 8 1
21
Габриэл Габриэл 		Вра 29 28 0 0 3 0
8
Марко Манкосу М. Манкосу 		Пол 33 25 10 1 3 0
13
Лука Россеттини Л. Россеттини 		Защ 36 24 0 2 5 0
10
Филиппо Фалько Ф. Фалько 		Нап 30 23 3 5 0 0
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
16
Торино
38 11 7 20 46:68 40
17
Дженоа
38 10 9 19 47:73 39
18
Лечче
38 9 8 21 52:85 35
19
Брешиа
38 6 7 25 35:79 25
20
СПАЛ
38 5 5 28 27:77 20
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Результаты
02.08.2020 02 авг. 2020 вс 21:45
Лечче
3 : 4
Парма
02.08.2020 02 авг. 2020 вс 21:45
38 тур
Лечче
3
Парма
4
Италия. Серия А , 38 тур
29.07.2020 29 июля 2020 ср 20:30
Удинезе
1 : 2
Лечче
29.07.2020 29 июля 2020 ср 20:30
37 тур
Удинезе
1
Лечче
2
Италия. Серия А , 37 тур
26.07.2020 26 июля 2020 вс 18:15
Болонья
3 : 2
Лечче
26.07.2020 26 июля 2020 вс 18:15
36 тур
Болонья
3
Лечче
2
Италия. Серия А , 36 тур
22.07.2020 22 июля 2020 ср 22:45
Лечче
3 : 1
Брешиа
22.07.2020 22 июля 2020 ср 22:45
35 тур
Лечче
3
Брешиа
1
Италия. Серия А , 35 тур
19.07.2020 19 июля 2020 вс 20:30
Дженоа
2 : 1
Лечче
19.07.2020 19 июля 2020 вс 20:30
34 тур
Дженоа
2
Лечче
1
Италия. Серия А , 34 тур
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