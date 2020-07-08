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Джулио Донати
Лацио
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#Патрик #Футбол #Серия А #Лечче #Лацио #Джулио Донати

Игрок «Лацио» укусил соперника, пока тот жаловался судье 🧛🏼

08 июля, 00:03

твиттер ESPN

«Лацио» после коронавирусный паузы потерял уверенность. Сначала проиграл «Аталанте», потом обыграл «Фиорентину» и «Торино». Дальше – два нервозных и очень болезненных поражения подряд:

  • В матче с неровным «Миланом» «Лацио» умудрился полностью провалиться – 0:3.
  • Серости ситуации добавило внезапное поражение от «Лацио» (1:2).

Главный эпизод из встречи с «Лечче» – Патрик уже в добавленное время укусил за руку Джулио Донати. Тогда Кайседо бодался с Лучионе, а Донати просто сильно жестикулировал руками, пытаясь привлечь внимание арбитра. Патрику это не очень понравилось – последовал укус. Моментальная красная карточка.

Видео момента:

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