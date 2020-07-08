Игрок «Лацио» укусил соперника, пока тот жаловался судье 🧛🏼

«Лацио» после коронавирусный паузы потерял уверенность. Сначала проиграл «Аталанте», потом обыграл «Фиорентину» и «Торино». Дальше – два нервозных и очень болезненных поражения подряд:

В матче с неровным «Миланом» «Лацио» умудрился полностью провалиться – 0:3.

Серости ситуации добавило внезапное поражение от «Лацио» (1:2).

Главный эпизод из встречи с «Лечче» – Патрик уже в добавленное время укусил за руку Джулио Донати. Тогда Кайседо бодался с Лучионе, а Донати просто сильно жестикулировал руками, пытаясь привлечь внимание арбитра. Патрику это не очень понравилось – последовал укус. Моментальная красная карточка.

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