Вы еще не видели такой фейл вратаря: не побежал за мячом, уходящим за лицевую линию – соперник догнал и забил в пустые ворота

«Лечче» в этом сезоне Серии А отбирает очки у «Ювентуса» и «Милана», дважды забивает «Лацио», но пропускает больше всех и совсем не побеждает (лишь трижды выиграли из 16 матчей). Да еще и получает пять голов от СПАЛа в Кубке – ужас.

Но в Серии А приятный отрезок – до этих выходных в последних девяти матчах «Лечче» уступил всего один раз. Самое время было набрать очки в Брешии, которая борется за выживание.

Не удалось – «Лечче» сгорел 0:3, а надломил команду глупый пропущенный гол при счете 0:1. Бразильский голкипер Габриэл провожал летящий за лицевую линию мяч, но там его неожиданно настиг защитник «Брешии» Сабелли, после передачи которого самый легкий гол в своей жизни забил Торрегросса: