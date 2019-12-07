Вино, путешествия, мода и минимум мыслей о карьере – это советы Квальяреллы, как быть суперфорвардом в 36

Квальярелла – это история о том, как жить и кайфовать от любимого дела в 36 лет и зажигать ярче молодых коллег.

Он до сих пор лидер «Сампдории». Говорит, что во время отдыха полностью отвлекается от футбола – это и помогает быть в форме

Джампаоло в «Сампдории»: изначально выстраивал молодой коллектив, но Фабио Квальярелла резко вписался в его состав и стал лидером. Ди Франческо в «Сампдории»: пробыл недолго, но тоже мечтал об омоложении состава – Квальярелла и тут нарушил планы тренера.

Сейчас «Сампдорией» управляет Клаудио Раньери, но тут тоже ничего не изменилось – Фабио Квальярелла играет ключевую роль в команде. Пусть его результативность значительно снизилась в сравнении с прошлым сезоном, но он – один из лучших бомбардиров «Сампдории» (у Квальяреллы, Габбьядини и Гастона Рамиреса по 3 гола).

Прошлый сезон – уникальная история для Квальяреллы. Тогда в Серии А зажигали Пентек, Роналду, Иммобиле, Джеко и Белотти. Но Квальярелла бабахнул 26 голов в 37 матчах и стал лучшим бомбардиром чемпионата. В интервью после последнего матча сезона («Сампдория» дома унизила «Юве» – 2:0) он сказал: «Я бы не подумал, что все так закончится. Какой же я лучший бомбардир? В других командах играют претенденты получше. Но я счастлив, что все так получилось».