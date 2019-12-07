Вино, путешествия, мода и минимум мыслей о карьере – это советы Квальяреллы, как быть суперфорвардом в 36
Фабио Квальярелла летом: «Не знаю. Я уже ветеран. Наверное, это будет мой последний сезон. Но я ничего не хочу загадывать». Фабио Квальярелла сейчас: подписывает контракт с «Сампдорией» до конца сезона-2020/21 с небольшим повышением зарплаты.
Квальярелла – это история о том, как жить и кайфовать от любимого дела в 36 лет и зажигать ярче молодых коллег.
Он до сих пор лидер «Сампдории». Говорит, что во время отдыха полностью отвлекается от футбола – это и помогает быть в форме
Джампаоло в «Сампдории»: изначально выстраивал молодой коллектив, но Фабио Квальярелла резко вписался в его состав и стал лидером. Ди Франческо в «Сампдории»: пробыл недолго, но тоже мечтал об омоложении состава – Квальярелла и тут нарушил планы тренера.
Сейчас «Сампдорией» управляет Клаудио Раньери, но тут тоже ничего не изменилось – Фабио Квальярелла играет ключевую роль в команде. Пусть его результативность значительно снизилась в сравнении с прошлым сезоном, но он – один из лучших бомбардиров «Сампдории» (у Квальяреллы, Габбьядини и Гастона Рамиреса по 3 гола).
Прошлый сезон – уникальная история для Квальяреллы. Тогда в Серии А зажигали Пентек, Роналду, Иммобиле, Джеко и Белотти. Но Квальярелла бабахнул 26 голов в 37 матчах и стал лучшим бомбардиром чемпионата. В интервью после последнего матча сезона («Сампдория» дома унизила «Юве» – 2:0) он сказал: «Я бы не подумал, что все так закончится. Какой же я лучший бомбардир? В других командах играют претенденты получше. Но я счастлив, что все так получилось».
У Фабио Квальяреллы есть пара секретов того, как в его годы все еще получать бешеную мотивацию, выходя на матчи.
1. Его голова заполнена футболом только на тренировках и во время матчей. В свободное время он не играет в футбол на приставке, не смотрит матчи. Квальярелла говорил: «Я предпочитаю путешествия. Как только у меня появляется возможность, я сразу же уезжаю куда-нибудь на море. Или в горы. Обожаю путешествовать».
Зайдите в его инстаграм. Увидите кучу фотографий с отдыха (как катается на яхте в Греции, тусит в Альпах, гоняет на доске в Атлантическом океане) в перемешку с футбольными снимками.
2. Квальярелла говорит, что важно найти хобби. Сейчас он следит за миром моды (вкладывается в несколько линеек одежды, планирует после завершения карьеры открыть собственную фирму) и изучает вина (его друг занимается управлением совместного виноградника на юге Италии).
«Я люблю футбол, но четко разграничиваю время, которое трачу на спорт и на личную жизнь. Так я выхожу на каждый матч заряженным», – объясняет Квальярелла.
Квальярелла не был топом в молодости из-за звезд Серии А. Теперь он радуется каждому успеху
Рекорды и достижения Квальяреллы в 2019 году:
- Попал в сборную Италии впервые с 2010 года и стал самым возрастным автором гола в истории сборной.
- Забил в 11 матчах Серии А подряд и повторил рекорд Батистуты из 1994 года.
- В апреле забил свой 150-й гол в Серии А. Сейчас на его счету 156 голов.
- Стал лучшим бомбардиром и лучшим нападающим в прошлом сезоне Серии А.
Пролистайте его интервью по всем этим темам и увидите бешеную радость.
О голах в 11 матчах подряд: «Я расчувствовался, потому что что-то подобное можно лишь воображать. Одно упоминание Батистуты вызывает у меня мурашки по коже. Первый гол я отпраздновал наполовину, только рекорд, потому что я всегда уважаю своих бывших фанатов, болельщики «Удинезе» среди них. Я тоже потерял дар речи, поверьте! Это моя жизнь. Мне исполнится 36 лет через несколько дней, поэтому я очень горжусь этим. Я всегда думал, что в следующей игре серия прервется, но она продолжалась».
О попадании в сборную: «Я вырос в тени Тотти, Дель Пьеро, Джилардино, Ди Натале и Тони. Они были впереди. Когда ты хочешь быть врачом, но есть десять врачей лучше тебя, ты просто становишься в очередь. Сейчас все иначе – такого выбора нападающих в Италии уже нет. Я счастлив, что у меня получилось прорваться в сборную».
Об итогах сезона: «Я выиграл дерби. Я лучший бомбардир чемпионата. Я снова в сборной. Говорю сейчас, а в глазах появляются слезы. Не могу сдержаться, эмоции переполняют меня».
И да, Квальярелла в последнее время часто забивает красивые голы. Пара примеров: