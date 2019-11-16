Конте получил пулю в конверте – это угроза от неизвестного
Две реакции по этой теме.
Первая – от жены Конте. Она написала целый пост на своей странице в фейсбуке: «История с пулей – обман. В Италии все очень плохо с коммуникацией, можно придумывать новости, даже не задумываясь о последствиях».
Вторая – от «Интера»: «В связи с опубликованными сегодня новостями «Интер» указывает, что мистер Конте лично не получал письма с угрозами. Он лично не подавал никакую жалобу. Письмо получил клуб. Как подсказывают подобные случаи, мы сразу же связались со специальными органами».
Итальянская полиция предполагает, что письмо пришло от ультрас «Ювентуса», которые были недовольны переходом Конте в «Интер». Недовольство продолжается несколько месяцев. Сразу же после назначения Конте некоторые активные болельщики требовали у руководства «Ювентуса» убрать звезду из клубного музея.
По данным SportBible, итальянская полиция проверит некоторых фанов «Юве» по отпечаткам пальцев, чтобы узнать причастность к теме. Также возле дома Конте и тренировочной базой «Интера» круглосуточно будет дежурить охрана. Кроме того, полиция разместила дополнительные камеры видеонаблюдения на объектах.
Письмо с пулей – типичное средства устрашения политиков и крупных бизнесменов в Италии. Люди из футбола получают их крайне редко. Последний раз такое послание получил Сильвио Берлускони. Причины не установлены, никаких печальных последствий для Берлускони не было.