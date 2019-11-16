Конте получил пулю в конверте – это угроза от неизвестного

Две реакции по этой теме.

Первая – от жены Конте. Она написала целый пост на своей странице в фейсбуке: «История с пулей – обман. В Италии все очень плохо с коммуникацией, можно придумывать новости, даже не задумываясь о последствиях».

Вторая – от «Интера»: «В связи с опубликованными сегодня новостями «Интер» указывает, что мистер Конте лично не получал письма с угрозами. Он лично не подавал никакую жалобу. Письмо получил клуб. Как подсказывают подобные случаи, мы сразу же связались со специальными органами».

Итальянская полиция предполагает, что письмо пришло от ультрас «Ювентуса», которые были недовольны переходом Конте в «Интер». Недовольство продолжается несколько месяцев. Сразу же после назначения Конте некоторые активные болельщики требовали у руководства «Ювентуса» убрать звезду из клубного музея.