Золотой Кубок КОНКАКАФ
Лэндон Донован
США
Мексика
Кюрасао
Гаити
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#Золотой Кубок КОНКАКАФ #США #Кюрасао #Гаити #Лэндон Донован #Мексика

Битвы США и Мексики – острая классика. Там бывали и драки, и провокации. А вокруг них – приколы от бедных островных стран

08 июля 2019, 06:07
Михаил Морозов

Что за турнир Золотой Кубок КОНКАКАФ?

Вкратце это выглядит так:

• Там участвуют команды из зоны КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка, Карибский бассейн). Турнир проводится раз в два года и обязательно в США, иногда с привлечением других стран, как в 2019-м (еще в Коста-Рике и Ямайке).

• С 1991 года – сегодняшний формат (чемпионат плюс плей-офф). Последнее время он проходил по образцу Копы (три группы по четыре команды), сейчас – расширился (4х4).

• На Кубок Америки приглашали команды с КОНКАКАФ, а на Золотой Кубок ездили южноамериканцы – например, Бразилия в ранге действующего чемпиона мира посещала турнир дважды (оба раза проиграла Мексике в финале).

• До этого турнира семь раз выигрывала Мексика, шесть – США. Еще один раз Канада, чью победу в 2000 году в финале над Колумбией (2:0) видели всего семь тысяч человек в Лос-Анджелесе.

Что запомнилось с последних турниров?

Разных историй было много, вот самые известные из них:

• В 2013-м Донован пошутил над судьей, померяв его очки.

• В 2015-м сборная Кубы играла усеченным составом – шести игрокам и тренеру не дали визу в США, еще два футболиста сбежали во время турнира. Такая Куба вышла в 1/4, но там получила 0:6 от США.

• В том же году Мексика рубилась с Тринидадом и Тобаго. При счете 4:3 игрока Тринидада закидали бутылками при подаче углового. Тот подал, и через мгновение счет стал 4:4. Месть получилась красивой.

На видео с 2:39:

• В 2015-м также мексиканцы играли с Панамой. Мало того, что их футболист Агилар сотворил одну из самых позорных симуляций в истории турнира, так еще и разгорелся скандал вокруг двух пенальти панамцам. Мексика выиграла 2:1, но лидер ее полузащиты Гуардадо не праздновал, реализовав пенальти. Позже он сказал, что не был согласен с его назначением. А сборная Панамы после матча сфотографировалась с баннером «КОНКАКАФ – воры».

• В 2004-м мексиканские СМИ распространили информацию о том, что перед очным матчем звезда сборной США Лэндон Донован помочился на поле в Гвадалахаре. На видео удалось установить, что это было за пределами поля, но фанаты разозлились. Во время игры они периодически скандировали «Усама, Усама» (прошло всего 2,5 года после страшных терактов в США). Мексика выиграла 4:0.

• Через три года американцы победили 2:0, точку поставил гол Донована на последних минутах. Это сильно разозлило мексиканского кипера Освальдо Санчеса, который попытался подкатиться под праздновавшего Эдди Джонсона. Совершенно идиотский момент.

Где состоялся финал?

  • Главный матч турнира принял стадион «Солджер Филд» в Чикаго (вместимость – 61 500).
  • Он был открыт почти 100 лет назад, реконструирован в 2003-м;
  • Здесь проходил матч открытия ЧМ-1994 и еще несколько игр того турнира;
  • Здесь состоялся единственный победный финал для США против Мексики на Золотом Кубке (в 2007-м);
  • Победный финал-2013 против Панамы тоже проходил на этой арене.

Почему финал нужно было смотреть?

Мексика выиграла 1:0 благодаря красивому голу Джонатана дос Сантоса. Минимальный счет обманчив, притом ударов было не запредельно много, но смотрелся матч шикарно. Великолепное движение, но главное – высочайшая скорость принятия решений и очень динамичная игра. Под такое невозможно было уснуть в поздний для европейской части России час. Никто не может сказать, что посмотрел игру зря.

Коротко по главным моментам:

• Из 22 игроков обеих команд, выходивших в «основе» на полуфиналы, на финал вышел 21, одна лишь замена у мексиканцев, у американцев – те же 11 человек.

• Начало, да и весь первый тайм – за США. Два отличных момента на первых минутах, в середине тайма еще и Очоа едва не привез гол, выскочив из ворот невовремя – Ариола не попал в пустые.

• Мексика захватила преимущество после перерыва, хотя на первых минутах Гуардадо выбил мяч из своих ворот. Потом он же в течение пяти минут нанес три бессмысленных удара из хороших позиций, а Рауль Хименес дважды не замкнул удобные прострелы.

• На 73-й минуте случился главный эпизод – мексиканцы разыграли классную комбинацию, в конце которой Хименес пяткой отпасовал Дос Сантосу, а тот красиво направил мяч под перекладину.

• В 2009-м после одного из матчей ассистент главного тренера Мексики Франсиско Рамирес ударил по лицу американского игрока Фрэнки Хейдука в подтрибунном помещении. Полная глупость: Хейдук праздновал, проходя мимо мексиканцев и крича «Fuck, yeah!», а Рамиресу послышалось «Fuck you!». Хейдук, кстати, не стал ни жаловаться, ни бить в ответ: «Да ладно, лицо-то на месте, было весело. А так, это просто недопонимание, у меня и в мыслях не было обращаться к кому-либо».

• В прошлом году прямо на поле поссорились американец Мэтт Миазга и мексиканец Диего Лайнес. Миазга, который выше соперника на 26 см, обсмеял невысокий рост Лайнеса. Многие возмутились из-за поступка американца, а журналист Мигел Гурвиц написал в твиттере: «Один выше по росту, а другой – по игре в футбол, вот и все». Сам Лайнес отнесся философски: «Мы же не можем быть все одинакового роста, верно? Меня это никак не обижает, ничего страшного здесь не вижу».

• Через два года на Кубке дебютировала сборная французской Гвианы. Она сыграла 0:0 с Гондурасом, но получила техническое поражение, так как за нее играл родившийся в Гвиане знаменитый Флоран Малуда. Гвиана не член ФИФА, но КОНКАКАФ все равно сослалась на правило о невозможности выступления за две страны и наложила бан на сборную.

• Тогда же, в 2017-м, американцы обыграли в четвертьфинале Сальвадор, а после игры пожаловались на укусы соперников. После этого двух игроков Сальвадора дисквалифицировали соответственно на три и шесть месяцев.

Что интересного было в этом году?

В 2019-м тоже было за кем следить, тем более что турнир расширили.

• Сборная Бермудских островов дебютировала и взяла три очка в группе. Самый известный там игрок – Наик Уэллс (два мяча на турнире), он десять лет играет в Англии и хорошо знаком с премьер-министром Бермуд, который даже ездил к нему в гости.

• Гайана (тоже дебютант) – это южноамериканская сборная, но входит в КОНКАКАФ. Она попала на турнир только благодаря техническому поражению Барбадоса, за три матча заработала одно очко и запомнилась очень нелепым пропущенным голом.

• Команда Кюрасао, в государстве которого проживают всего 160 тысяч человек, впервые выбилась в четвертьфинал благодаря потрясающему голу на последней минуте в группе. И во многом из-за своего крутого вратаря.

• Гаитяне вообще дошли до полуфинала, благодаря чему в одной из беднейших стран мира был просто сумасшедший праздник. А еще команда Гаити запомнилась хитрым голом со штрафного.

Видео с 1:48:

• Сальвадор умудрился финишировать в группе ниже Кюрасао, зато вратарь запомнился веселым вводом мяча в игру. Хорошо, хоть не в ворота забросил, как в симуляторах.

• С интересом ожидался матч США – Тринидад и Тобаго, ведь именно Тринидад не позволил американцам попасть на ЧМ-2018, обыграв их в квалификации в последнем туре. С тех пор почти два года США не проводили официальных игр. Американский тренер Грегг Берхальтер уверял, что о мести никто не думает, но США разбили Тринидад 6:0.

Но ради чего все смотрят турнир?

Здесь откровенно: конечно, ради финала Мексика – США. На Копе все подсознательно ждут, что в финале встретятся Бразилия и Аргентина, в Северной Америке противостояние мексиканцев и американцев вполне сравнимо по ажиотажу, но даже превосходит по посещаемости.

Еще более уместным выглядит сравнение Золотого Кубка с проходившим в 90-х Кубком Содружества у нас в стране – не по уровню, но по смыслу. Никто не против участия остальных команд, но относятся к ним примерно так же: «Парни, вы поиграйте, но в финале мы хотим видеть «Спартак» и киевское «Динамо».

Противостояние таким считалось не всегда – раньше Мексика была гораздо сильнее. Она проиграла американцам на ЧМ-1934, с тех пор не уступала аж 47 лет (до 1981-го), а 53 года подряд вообще непременно побеждала, если матч проходил в Мексике.

Мексика – США – это микс несовместимых вещей. Тут долгая история, но проблемы между странами, притом взаимное уважение в футболе, но агрессия на поле. «Мы нужны друг другу, у нас нет ненависти, только уважение», – считает экс-голкипер США Тим Ховард. Бывший главный тренер американцев Юрген Клинсманн говорил: «Я бы играл с Мексикой хоть каждый день. По напряжению эти матчи напоминают мне рубки Германии с Голландией в Европе».

«Страсти на поле всегда накалены до предела, но об уважении футболисты никогда не забывают. Эмоции никогда не брали верх над разумом», – добавил Клинсманн о своем опыте подобных матчей, но так было далеко не каждый раз, причем уже в этом веке хватало некрасивых историй. Вот некоторые из них.

• Для любого мексиканского болельщика ЧМ-2002 – настоящая боль. Мексика довольно легко вышла из группы и в 1/8 финала угодила на США, где на тот момент считалась явным фаворитом. Результат был неожиданным – американцы забили дважды уже в первом тайме, Мексика после перерыва не смогла ничем ответить. После такого вылета команда задержалась на неделю в Корее, опасаясь ярости фанатов дома. Прошло почти 20 лет, а об этом матче они с содроганием вспоминают до сих пор.

Как они подошли к новому финалу?

Этот финал – шестой по счету в новейшей истории Золотого Кубка. В четырех прошлых победили мексиканцы, лишь в одном – американцы. Главным воспоминанием остается финал 10-летней давности, когда при почти 80 тысячах зрителей в Нью-Джерси Мексика уничтожила США со счетом 5:0.

Мексика на Золотом Кубке

  • Тренер Херардо Мартино взял с собой только девять человек из заявки Мексики на ЧМ-2018. Лайюн и суперзвезда Лосано не поехали из-за травм, нет ни Велы, ни Чичарито.
  • Мартино не слишком любит миксовать состав и надеется на трансформацию из схемы 4-3-3 в 4-1-4-1 и обратно, полагаясь на основного центрфорварда Рауля Хименеса.
  • Мексика забила в группе 13 голов Кубе, Канаде и Мартинике, прошла по пенальти Коста-Рику и минимально (1:0) обыграла Гаити.

США на Золотом Кубке

  • По сравнению с кошмарным матчем против Тринидада в 2017-м в заявке остались лишь шесть человек. Там есть известные всем Брэдли и Алтидор и, конечно, Кристиан Пулишич.
  • Команда молодая, всего шесть человек в заявке старше 26 лет (у Мексики таких почти в два раза больше), американцы уже сейчас понемногу готовятся к домашнему ЧМ-2026.
  • Тренер Грегг Берхалтер не считает свою сборную фаворитом турнира и своеобразно подходит к играм: в первых двух турах одинаковый состав, в третьем – полностью другой, в 1/4 – как в первых двух, в полуфинале – четыре изменения.
  • США вышли из группы с разницей 11:0, выиграли 1:0 и 3:1 в плей-офф. Всего один пропущенный гол.

Мексика аккуратно довела матч до победы и выиграла восьмой Золотой Кубок КОНКАКАФ в его новом формате, очередной раз обыграв США. Это был красивый турнир, великолепный финал и заслуженная победа нового чемпиона. Отличное североамериканское лето.

Все фото: Global Look Press
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