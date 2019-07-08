Битвы США и Мексики – острая классика. Там бывали и драки, и провокации. А вокруг них – приколы от бедных островных стран

Что за турнир Золотой Кубок КОНКАКАФ?

Вкратце это выглядит так:

• Там участвуют команды из зоны КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка, Карибский бассейн). Турнир проводится раз в два года и обязательно в США, иногда с привлечением других стран, как в 2019-м (еще в Коста-Рике и Ямайке).

• С 1991 года – сегодняшний формат (чемпионат плюс плей-офф). Последнее время он проходил по образцу Копы (три группы по четыре команды), сейчас – расширился (4х4) .

• На Кубок Америки приглашали команды с КОНКАКАФ, а на Золотой Кубок ездили южноамериканцы – например, Бразилия в ранге действующего чемпиона мира посещала турнир дважды (оба раза проиграла Мексике в финале).