Главный тренер Уругвая не может ходить, но до сих пор работает. Ему 72, и он легенда

Болезнь не сломила Табареса – он тренирует сборную, хотя не может нормально ходить

Перед началом чемпионата мира-2018 автор The Guardian Джонатан Уилсон сильно удивился, придя на пресс-конференцию Уругвая. «Я давно не видел, чтобы Оскар Табарес нормально ходил. Он всегда передвигается с помощью трости, на тренировках ездит на специальной коляске. Но Табарес – пример для большинства тренеров. Он пунктуален, точен в ответах, тактичен. Табарес всегда появляется на пресс-конференциях в костюме и всегда приветлив с журналистами», – писал Уилсон.

Табарес ненавидит разговоры о своем здоровье: считает, что с футбольным тренером нужно говорить об игре, а не о каких-то посторонних вещах. Тем не менее о болезни Табареса известно всему миру. В 2013-м у него обнаружили быстро прогрессирующее заболевание – синдром Гийена-Барре.

Это невропатическое заболевание, сопровождаемое поражением периферических нервов. Процент смертности (как правило, из-за дыхательной недостаточности) крайне мал – всего 5%. Но синдром Гийена-Барре часто сопровождается инвалидностью. Это происходит и с Табаресом. На публике он в последний раз уверенно ходил в 2013-м. Дальше появлялся с тростью, потом – на электрической коляске.

Уругвайские СМИ ожидали, что Табарес уйдет из сборной перед чемпионатом мира в России. Но сам тренер выдал одну из немногих фраз относительно своей болезни: «Я беседовал со своими физиотерапевтом и неврологом. Они сказали почаще сообщать им о своем состоянии и тренировать сборную дальше. Если вы думаете, что я уйду, то глубоко ошибаетесь. Футбол – это то, благодаря чему я живу».