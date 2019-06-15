Главный тренер Уругвая не может ходить, но до сих пор работает. Ему 72, и он легенда
Оскар Табарес – икона Уругвая. Федерация футбола страны поверила в него после малозапоминающихся периодов в «Милане», «Овьедо», «Кальяри», «Велесе», «Боке», четырех лет без работы. И выиграла.
В 2006-м, после назначения Табареса, уругвайская газета «Nacional Sport» вышла с огромной фразой на первой полосе: «Зачем нужен Табарес?». Раньше он работал с топ-клубами страны и уже пробовал сборную. Но все это было без успеха. Возвращение все изменило. За эти 13 лет с ним уругвайцы выигрывали Кубок Америки и заняли четвертое место на ЧМ-2010. А прошлой осенью Федерация продлила с Табаресом контракт до 2022 года.
Несмотря на то, что последние годы он тяжело болеет.
Болезнь не сломила Табареса – он тренирует сборную, хотя не может нормально ходить
Перед началом чемпионата мира-2018 автор The Guardian Джонатан Уилсон сильно удивился, придя на пресс-конференцию Уругвая. «Я давно не видел, чтобы Оскар Табарес нормально ходил. Он всегда передвигается с помощью трости, на тренировках ездит на специальной коляске. Но Табарес – пример для большинства тренеров. Он пунктуален, точен в ответах, тактичен. Табарес всегда появляется на пресс-конференциях в костюме и всегда приветлив с журналистами», – писал Уилсон.
Табарес ненавидит разговоры о своем здоровье: считает, что с футбольным тренером нужно говорить об игре, а не о каких-то посторонних вещах. Тем не менее о болезни Табареса известно всему миру. В 2013-м у него обнаружили быстро прогрессирующее заболевание – синдром Гийена-Барре.
Это невропатическое заболевание, сопровождаемое поражением периферических нервов. Процент смертности (как правило, из-за дыхательной недостаточности) крайне мал – всего 5%. Но синдром Гийена-Барре часто сопровождается инвалидностью. Это происходит и с Табаресом. На публике он в последний раз уверенно ходил в 2013-м. Дальше появлялся с тростью, потом – на электрической коляске.
Уругвайские СМИ ожидали, что Табарес уйдет из сборной перед чемпионатом мира в России. Но сам тренер выдал одну из немногих фраз относительно своей болезни: «Я беседовал со своими физиотерапевтом и неврологом. Они сказали почаще сообщать им о своем состоянии и тренировать сборную дальше. Если вы думаете, что я уйду, то глубоко ошибаетесь. Футбол – это то, благодаря чему я живу».
Табарес не ходит на матчи, но знает все про всех уругвайских игроков
После ЧМ-2014 уругвайцы резко возненавидели Луиса Суареса за укус Кьеллини в матче против Италии. Один из немногих, кто его защищал, был именно Табарес: он часто выступал перед журналистами, говоря, что наказание (четыре месяца без футбола и бан на девять матчей) было несправедливым.
В том же материале автор The Guardian Джонатан Уилсон писал: «Табарес часто ротирует состав, потому что знает, каких игроков может использовать. Он контролирует весь уругвайский футбол, имеет чуть ли не подробное досье каждого игрока сборных всех возрастов». У Табареса много скаутов, которые следят за каждым матчем всех сборных Уругвая. Кроме того, его помощники летают на ключевые игры основных игроков взрослой команды. Сам Табарес из-за неудовлетворительного состояния здоровья редко посещает матчи, к примеру, Суареса, Кавани и Торрейры. Но он знает абсолютно все, что происходило с ними в каждой игре.
«Знание игрока – важнейший параметр нашей работы. У нас много материала по всем футболистам. Я вижу, кто и как прогрессирует в командах, и стараюсь применить знания на практике», – рассказывает Табарес.
Табарес никогда не жалуется
В 2013-м Оскар Табарес рассказал о своем главном тренерском правиле. Он никогда никого не обвиняет в поражении: «Оправдания делают тебя слабее. Если ты проиграл, значит, играл плохо, либо соперник был просто лучше. Важно уметь признавать свои ошибки».
Каждое интервью Табареса – достойное выступление. На ЧМ-2018 Уругвай практически без шансов проиграл французам. Но после матча Табарес выдал суперсерию очень трезвых фраз:
- Об итоговом результате – «Играли не настолько хорошо, насколько играли наши соперники, я всегда так воспринимаю поражения. Когда говорю «мы», говорю о всей команде».
- О собственных ошибках – «Мы очень много сделали для того, чтобы перевернуть ход матча, но потом случился второй гол. Замены, которые я сделал, не очень помогли».
- О главной причине поражения – «Мы приложили нечеловеческие усилия, чтобы переломить ход встречи, но французы играли лучше. Я это полностью признаю».
Что еще нужно знать о Табаресе
• Его прозвище Учитель. Перед тем, как начать тренерскую карьеру, он полтора года преподавал историю и философию в школах. Но бедность вынудила его вернуться в футбол. На учительское пособие нельзя было прокормить огромную семью с тремя детьми.
• В прошлом году власти Монтевидео предложили установить статую в честь тренера. Табарес отказался, аргументируя свою позицию тем, что это может негативно повлиять на команду: «Я признателен за выраженную мне честь, но я не готов принять ее, потому что это может разрушить команду».
• Табарес обожает запирать своих игроков на базе перед вылетом на важные турниры. Перед стартом этого Кубка Америки уругвайцы провели на базе пять дней, а Табарес не пускал к ним родных и близких.
• На прошлогоднем ЧМ Оскар Табарес установил уникальное достижение – стал самым возрастным тренером, работавшим в плей-офф чемпионата мира. На момент матча с Португалией ему было 71 год и 119 дней.
• Табареса любят все игроки сборной. Так, к примеру, о нем отзывается Луис Суарес: «Мистер – настоящий идол не только для молодых игроков, но и для нас, более возрастных футболистов. Когда он начинает говорить, все вокруг замолкают. Он никогда не говорит впустую, он всегда отмечает важные вещи».